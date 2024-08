El entrenador Sven-Göran Eriksson, frente a los últimos momentos por su cáncer terminal: “Sonreíd, cuida tu vida y vívela”

"Todos tenemos el día de nuestra muerte, pero la vida también es muerte". “Hay que aprender a aceptarla tal y como es. Con suerte, al final la gente dirá 'sí, era un buen hombre', pero no todo el mundo lo dirá. Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentaba hacer todo lo que podía. No lo lamentéis, sonreíd. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, público... Ha sido fantástico. Cuídate y cuida tu vida. Y vívela. Adiós", reza en su mensaje de despedida, que estará en el documental de Amazon Prime Video y cuyas declaraciones recoge Europa Press, entre numerosos medios internacionales.