El atleta paralímpico Omar Ortiz pide ayuda para conseguir una nueva silla de ruedas: "La necesito"

Aunque no está compitiendo en los Juegos Paralímpicos de París , que concluyen este próximo domingo 8 de septiembre, Omar Ortiz Rodríguez sueña con participar en la próxima cita de Los Ángeles, en 2028. Él ya es un reconocido atleta en España, dedicado al deporte tanto antes como después del accidente de moto que le cambió la vida. Pocos meses después de licenciarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sufrió un choque que le provocó múltiples lesiones físicas y neurológicas, entre ellas, una lesión medular y la amputación de la pierna izquierda.

Lejos de rendirse, siguió dedicándose a su profesión prácticamente a la salida del hospital. Durante los últimos 16 años, ha destacado en esquí alpino adaptado, piragüismo y handbike , consiguiendo logros importantes a nivel autonómico y nacional. Sin embargo, desde el 2023, tiene un nuevo sueño: volver a practicar la disciplina con la que se enamoró del deporte: el atletismo . Y, por qué no, llegar a competir en los próximos Juegos Paralímpicos.

Para entrenar y conseguir sus objetivos, necesita una silla de ruedas especial y adaptada que estén en buenas condiciones: " Desde marzo estoy usando una silla de atletismo prestada , ya que antes solo contaba con mi silla de ruedas y una Freewheel. Desde entonces, la evolución ha sido incluso mejor, mejorando las marcas muy notablemente, llegando a batir el récord de España en la prueba de 800m en el Campeonato de España de Clubes celebrado en junio de 2024", ha escrito en el crowfunding que ha publicado a través de Go Fund Me.

"La silla de atletismo que estoy usando tiene más de 20 años - ha añadido-, necesita un mantenimiento casi diario y, sobre todo, no está hecha a mi medida ni tiene las prestaciones de las sillas actuales. Para poder conseguir los objetivos planteados necesito comprar una silla de atletismo nueva, con las medidas adecuadas y con las características que me permitan competir en igualdad de condiciones que el resto de atletas a nivel europeo y mundial. Lo que ocurre es que estos aparatos cuestan entre 8.000 y 18.000 euros, un precio inasequible para un particular", ha concluido, además de anunciar que busca patrocinadores para sus próximas competiciones.