Los atletas paralímpicos destacan la cercanía de la reina Letizia en estos JJOO 2024: "Tiene una memoria privilegiada"

Allí la reina Letizia ha disfrutado de ese bronce, también ha sufrido como la que más en la grada, ha podido charlar con los competidores y no ha parado de hacerse fotos y de animar a los atletas. Incluso, la reina Letizia ha estado acompañada por la anfitriona, la alcaldesa de París , la francesa de origen español, Anne Hidalgo.

Por este motivo, este bronce "va un poco por toda esa gente que queda a las puertas", pero también "por todos aquellos" que mantienen "la esperanza hasta el final" y han tenido "la suerte", como ella, "de conseguir subir al podio". "Me daba igual el color , yo quería una que era la 28", aseveró sonriente.

"No tenemos ninguna duda, yo creo que nadie, que ésta es la más épica por encima de todas, por todo lo que ha habido detrás. Todos me habéis ido siguiendo, os conozco desde hace mucho, sabéis mi historia personal, todo lo que he pasado. Ha sido muy difícil, ha sido reinventarme, ha sido volver a aprender a hacer muchas cosas de vida diaria y de piscina. Esto es el recordatorio en realidad de que somos supervivientes, todas las personas, y que podemos reinventarnos en cualquier momento y se trata de quererlo mucho, y es que yo lo quiero mucho, mucho, mucho, mucho", prosiguió la zaragozana.