El club no reconoce al Frente Atlético como grupo, sino como una "asociación privada que no se reconoce"

Desde el club aseguran que no se puede identificar a sus miembros al no estar reconocida la agrupación

El Atlético de Madrid expulsa de por vida a uno de los implicados en los incidentes del derbi y prohibirá prendas que oculten el rostro

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputado este domingo 29 de septiembre en el Civitas Metropolitano dejó varios incidentes que acabaron con la suspensión del partido durante casi 20 minutos. Varios aficionados de la hinchada atlética lanzaron varios objetos hacia el portero del conjunto blanco, Thibaut Courtois.

Tras estos acontecimientos, el club ha confirmado la expulsión "de forma permanente" de una persona identificada como uno de los implicados en el lanzamiento de objetos y el departamento de seguridad de la entidad estaría trabajando para hacerlo con el resto.

El suceso reabre un polémico tema en torno al grupo ultra y por qué sigue accediendo al estadio. Lo cierto es que tomar medidas contra un grupo que componen miles de personas como es el Frente Atlético no es igual que expulsar individualmente a aquellos que producen altercados. Desde el club aseguran que no pueden actuar, por la la ley que impide expulsar a socios como los miembros del Frente que no tengan antecedentes o que no formen parte de algún incidente de gravedad.

El Atlético no reconoce como grupo al Frente

Desde el Atlético defienden que entre los miles de afiliados al Frente y los habituales ocupantes del fondo sur existe un gran número de aficionados que no generan problema alguno.

Con la ley en la mano, sí se puede ir a por los individuos que han provocado los altercados. Simeone y Koke decían que hay que erradicar a los aficionados que con su comportamiento ponen en riesgo al equipo como habría sucedido en el derby.

Pero el club no puede expulsar a socios que no tengan antecedentes o que no hayan participado en actos sancionables. No pueden actuar con un grupo que, además, está tan diluido en la grada.

Identificar a los miembros

Para el Atlético de Madrid, el Frente, técnicamente, no existe. No lo reconoce como peña ni como grupo. Se trata de una "asociación privada que no se reconoce". Su presencia no está registrada de forma oficial y nunca hay pancartas.

El club debería disponer de un censo de todos ellos, pero desde el Frente Atlético se negaron a formar parte de ese registro y su nombre desapareció de las pancartas. El club asegura que no dispone de ningún sistema para saber quién es abonado del Frente y quién no.

