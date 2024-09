El derbi Atlético-Real Madrid, manchado por la polémica: de los ‘mecherazos’ hacia Courtois a las controvertidas palabras de Simeone

El partido entre ambos equipos estuvo tristemente protagonizado por los incidentes que obligaron a interrumpir el partido por lanzamiento de objetos

Diego Simeone ha señalado sin mencionarlo al portero del Real Madrid pidiendo sancionar tanto a los que lanzan objetos como a los que "incitan a la gente"

Ibón Domínguez, portavoz de la JUPOL, tras los incidentes en el Metropolitano: "El Atlético de Madrid no dejó que interviniese la Policía Nacional"

Polémica, bochorno o vergüenza. Son tres de las palabras con las que se refieren hoy al esperado derbi que el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputaron ayer, domingo 29 de septiembre, en el Wanda Metropolitano. El encuentro finalizó con 1-1 con goles de Éder Militao y Ángel Correa, pero no fue precisamente el juego lo que acaparó el protagonismo de un partido que tuvo que interrumpirse en el minuto 69 por el lanzamiento de objetos al campo por parte de la hinchada colchonera.

Todo ocurrió justo después de que los de Carlo Ancelotti se adelantasen con el gol del defensa madrileño en el minuto 65. Militao anotó tras una falta con jugada ensayada y los madridistas lo celebraron. Instantes después, desde su portería, Thibaut Courtois, guardameta del conjunto blanco, denunciaba que le habían lanzado varios mecheros.

Mostrándole los objetos al colegiado, hizo las veces de continuar con el encuentro tras dar cuenta de ello, pero volvieron a caer más y finalmente decidió aplicar el protocolo pertinente para estas situaciones.

Fue entonces cuando se decretó que los jugadores entrasen al vestuario, mientras el ‘Cholo’ Simeone se dirigía directamente a la hinchada para pedir calma y ‘cabeza’ a los aficionados, clamando por la continuidad del encuentro con normalidad.

Entre tanto, desde la megafonía del estadio se pedía a todos en la grada no lanzar objetos al campo.

Finalmente, tras poco más de 20 minutos de pausa, se reanudó el juego, que continuó ya sin mayores incidentes, aunque con gran tensión y una roja incluida, –la de Marcos Llorente más allá del 90’–hasta el final, que acabó con 1-1 tras el gol de Ángel Correa en el 95, previa revisión por un posible fuera de juego que finalmente no fue.

Las declaraciones de Simeone avivan la polémica

La polémica, no obstante, no acabó ahí. Desde la rueda de prensa, el ‘Cholo’ volvió a reavivarla con unas declaraciones que muchos no han dudado en criticar por reclamar no solo sanción para aquellos que lanzaron objetos al campo sino también para aquel que provoca e “incita a la gente”, señalando así a Thibaut Courtois.

El portero, que había escuchado gritos de ‘muérete’ desde su portería, al marcar gol el Real Madrid hizo un gesto con las manos a la grada y a ello quiso referirse Simeone.

“La gente que ha cometido esos incidentes… el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos esa gente en nuestra tribuna. Necesitamos de la gente que nos impulsa, la gente que nos acompaña, que nos apoya, que piensa en el club y en el equipo. Necesitamos esa gente”, señalaba Simeone, antes de referirse a Courtois sin mencionarlo.

“Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros, como protagonistas, también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas, porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado, que también podemos empezar a sancionar a nosotros, protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que, como son protagonistas, no pasa nada. Y el que está fuera, mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada”.

“Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos. Y yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca, así equilibramos. No viene más: al que tira el mechero y sancionamos al que carga, para saber cómo todo se equilibra y no aparece más ese ‘ven, ven’, ‘jaja’… porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permites hacer cualquier cosa”, sentenciaba.

El comunicado del Atlético de Madrid: uno de los implicados, identificado

Tras todo lo ocurrido, el Atlético de Madrid ha enviado un comunicado condenando los incidentes y expresando su “rechazo”.

“El Atlético de Madrid quiere mostrar su rechazo por el lanzamiento de objetos que se ha producido desde una parte de la grada del fondo sur en el minuto 68 del encuentro ante el Real Madrid. Desde el mismo momento en el que se produjeron dichos lanzamientos, el departamento de Seguridad del club está trabajando junto a la Policía para la localización de los implicados, uno de los cuales ya ha sido identificado. El club aplicará el régimen interno previsto para casos muy graves a las personas que hayan estado implicadas en este incidente”.

“Estas actitudes no tienen cabida en el fútbol y manchan la imagen de un estadio que ha vivido un ambiente espectacular con más de 70.000 espectadores en sus gradas y que han mostrado un comportamiento ejemplar en su inmensa mayoría”, reza el comunicado del club.

Al respecto de la identificación de más implicados en los incidentes, cabe mencionar que durante el momento en que se produjo todo las cámaras de televisión captaron cómo había varias personas en la grada que llevaban el rostro tapado con pasamontañas.

