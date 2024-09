El técnico del PSG afirma que, si pudiera, evitaría las ruedas de prensa "sobre todo" tras los partidos

El asturiano reconoce a los periodistas que se lo pasa "bien" y señala que "creo que a veces os reís"

Kylian Mbappé se pierde el derbi por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, confesó que se firmaría que le quitaran el "50%" de su sueldo para no hablar "más con la prensa", sobre todo en las ruedas de prensa después de los partidos, aunque afirmó que lo pasa "bien" en las charlas con los periodistas.

"Es cierto, si ahora me dices que firmo un papel y no hablo más con la prensa y que me quiten el 25%, y te diré más, el 50%, firmo. Pero creo que será imposible, porque los contratos que los clubes firman obligan al entrenador a hablar", reflexionó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Stade Rennais correspondiente a la jornada 6 de la Ligue 1.

Luis Enrique admite que se lo pasa "bien"

El asturiano defendió que "si pudiera evitarlo, lo evitaría", "sobre todo" las ruedas de prensa después de los partidos. "Es difícil, no tengo más energía en ese momento para soportar ciertas cosas", confesó Luis Enrique.

No obstante, el entrenador español destacó que lo pasa "bien" en las charlas con los periodistas. "No sé si vosotros también, creo que a veces os reís, así que creo que no pasan tampoco momentos tan horribles conmigo", bromeó.

"Lo estoy haciendo muy bien con vosotros, me lo paso bien hablando con la prensa, no tengo ningún problema. Nunca he cortado una rueda de prensa. Me gusta hablar, digo todo lo que tengo de decir", concluyó Luis Enrique.

