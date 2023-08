La madre de Luis Rubiales se pone en huelga de hambre y pide a Jennifer Hermoso "que diga la verdad"

"Fue consentido. Miren ustedes: esta jugadora falló un penalti. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, todos los miembros de la expedición, hemos sido una familia durante más de un mes. Tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración". "En el momento en el que apareció Jenni, ella me levantó a mí del suelo, me cogió por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiésemos ganado este mundial. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: ‘¿Un piquito?’. Y ella me dijo: ‘Vale’".