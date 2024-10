Samantha Irvin, anunciadora de ring, se despide de la WWE y deja en el aire su futuro profesional: "Manténganse al tanto"

"Universo WWE, mi tiempo en 'Monday Night Raw' ha terminado", así comenzaba Irvin su comunicado en redes sociales. Asimismo, expresó que "ama a todas las personas que le han acompañado durante esta etapa muchísimo y esto no significa el fin de mi arte; tengo toda una vida por delante para compartir. Gracias a todos los fans que me aceptaron en la WWE". En su emotiva despedida, también mostró su enorme gratitud a todo el equipo de producción, al vestuario femenino de la WWE y a varias superestrellas, como Paul Heyman o Michael Cole , de los que aseguró que llevaría consigo las lecciones aprendidas de estas leyendas en su siguiente etapa profesional.

Al final de su mensaje, Samantha ha generado un cierto misterio respecto a su futuro profesional ya que ha desvelado que pronto anunciará novedades respecto a su carrera profesional, "a mis fans, ¡durante toda mi carrera os he estado esperando! Estamos destinados a esto y puedo demostrároslo. Manténganse al tanto ", ha declarado.

La noticia de la salida de Irvin ha desatado especulaciones sobre su posible llegada a la compañía rival, All Elite Wrestling (AEW), sobre todo después de que su pareja, el luchador, Ricochet, abandonase la WWE este pasado junio para, más tarde, debutar en la AEW, durante el evento 'All In' en agosto.