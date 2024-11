Los problemas para detectar el cáncer de páncreas: "Los síntomas se suelen confundir"

"Fue un mazazo", reconoce durante una entrevista con la web de Informativos Telecinco. "Me acordé de todas las celebridades que, a pesar de tener más recursos, no han sobrevivido. Y pensé, ¿cómo me voy a salvar?". Pero Fernando tuvo un punto a su favor: "El diagnóstico vino acompañado de una buena noticia: 'está localizado, no hay metástasis'", cuenta, recordando el alivio que sintió.