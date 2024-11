Encuentran muerto a Senda, el perro al que Sara ha buscado incansablemente casi 4 meses: "No hubo reencuentro ni final feliz”

“Desgraciadamente, no hubo reencuentro ni final feliz ”. Con esta frase comunicaban esta semana, Sara Pascua y Joseba Espinosa, a todos cuantos les habían mostrado su preocupación durante los últimos casi cuatro meses, por la desaparición de su perro Senda , que lo habían “encontrado muerto ”.

Aunque, como ella misma confesaba, estaba ahí la posibilidad de que el labrador negro “pueda no estar vivo”, Sara soñaba con “volver a estar juntos antes de que termine el año”. No ha podido ser. El hallazgo de Senda sin vida pone el indeseado punto final a una historia de amor en la que sus dueños no han sucumbido al desaliento y han buscado a su perro de manera incansable durante más de tres meses.