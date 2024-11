"El Balón de Oro tiene que ser organizado de manera independiente", ha asegurado Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid confía en la Superliga para poder "devolver la grandeza" al fútbol

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció que presentará en una futura asamblea una propuesta de organización societaria, que garantice que los socios son propietarios reales del club y que impida que los ingresos de la entidad puedan ser para LaLiga. También se pronunció acerca del proyecto de la Superliga y sobre la reciente gala del Balón de Oro.

Pérez hizo este anuncio durante la Asamblea General Ordinaria que el club celebra este domingo, en la que denunció intentos de LaLiga para hacerse con los ingresos de los clubes a través del acuerdo con el fondo CVC y con la introducción de enmiendas a la Ley del Deporte ( Ley 39/2022, de 30 de diciembre) para expropiar sus ingresos comerciales, que no prosperaron por acuerdo de los grupos parlamentarios Socialista y Popular.

Florentino Pérez, sobre el Balón de Oro

Florentino Pérez ha asegurado que el centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández "se merecía un Balón de Oro, pero no este año", y cree que es "muy difícil de explicar" que un jugador madridista no haya ganado el premio, además de indicar que no tiene sentido que los organizadores del galardón se asocien con la UEFA en este momento en el que los clubes europeos están "luchando" por su "libertad y supervivencia".

"Quiero siquiera dejar bien claro que Rodri es un grandísimo futbolista y que además es de Madrid y es madrileño. Tiene todo nuestro cariño y el reconocimiento del Real Madrid. Sin duda, se merecía un Balón de Oro, pero no este año. Su Balón de Oro era el año pasado, cuando ganó el triplete y marcó el gol decisivo en la final de la 'Champions'", señaló durante su discurso inicial en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes.

En este sentido, afirmó que el Balón de Oro "debía recaer en un jugador del Real Madrid, se aplique el criterio que se aplique". "Ya fuera Vinícius, como el clamor de la afición mundial apuntaba y la encuesta elaborada por L'Equipe apuntaba, dando como ganador a Vinícius con el 41% de los votos; o nuestro capitán, Dani Carvajal, si se le diera un peso adicional por la consecución de la Eurocopa por parte de España. O incluso a Jude Bellingham, que llegó también a la final en la Copa de Europa e hizo una temporada espectacular", expresó.

"La verdad es que es muy difícil explicar que no lo ganara un jugador del Real Madrid. Pero lo cierto es que han ocurrido cosas que son sorprendentes y se las quiero contar. Por ejemplo, sorprende que en el comunicado de UEFA, no olviden, por primera vez están los premios con el grupo Amaury, que son los propietarios de France Football y de L'Equipe. Se señala expresamente que la entrada de la UEFA no tendría ningún impacto y que el sistema de votación permanecía inalterado e independiente", continuó.

En este sentido, el máximo mandatario del club blanco explicó que sí han alterado el sistema de voto, "aumentando el número de jugadores a los que tienes que votar de 5 a 10". "También han aumentado los puntos que cada periodista puede dar a un solo jugador, de 6 a 15, más del doble. Y también es sorprendente que siendo el fútbol el único deporte global que hay en el mundo, periodistas de países como la India, que representan a 1.500 millones de personas, no participan este año en la votación del Balón de Oro. Y que periodistas de países de menos de un millón de habitantes hayan participado por primera vez este año", apuntó.

De este modo, considera que "sin el impacto de los votos de los periodistas de solo cuatro países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinícius habría obtenido el Balón de Oro". "Pero de estos cuatro países, algunos ni siquiera incluyen a Vinícius entre los 10 mejores, no le dan ni un punto. ¿Alguien puede entender que haya estos periodistas que consideren que Vinícius no sea uno de los mejores del mundo, que no le den ni un solo voto? El periodista finlandés ha dimitido, reconociendo su error a la hora de votar, y ha dicho que no formará nunca más parte del jurado del Balón de Oro. Se lo agradezco, por lo menos lo reconoce", expresó.

Pérez manifestó que los organizadores del Balón de Oro deben explicar "cuáles son los criterios por los que se rigen periodistas que nadie conoce". "Le preguntaría a France Football y a L'Equipe, que creó con el Madrid la Copa de Europa en los años 50 frente a la oposición de la UEFA, si tiene mucho sentido asociarse ahora con la UEFA en este momento tan especial en el que los clubes europeos estamos luchando por nuestra libertad y supervivencia, en el que los tribunales de la Unión Europea han sentenciado que la UEFA viene ejerciendo un abuso de monopolio", subrayó.

"El Balón de Oro tiene que ser organizado de manera independiente y los votos para este premio deben estar en manos de personas de reconocido prestigio, de los seleccionadores, que todo el mundo entienda que con su voto se juegan también su reputación. No sabemos quiénes los han votado, de unos países que no conocemos. Por todas estas circunstancias, el Real Madrid consideró oportuno no acudir a esta edición de la gala del Balón de Oro", añadió.

"Optimista" sobre la creación de la Superliga

El presidente del Real Madrid se mostró además "más optimista que nunca" acerca de poder hacer realidad el proyecto de la Superliga y que, gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante", tienen "una oportunidad única para construir un nuevo modelo" que "revitalice" el fútbol y le "devuelva su grandeza".

"La Superliga es innovación. Hoy soy más optimista que nunca porque el 21 de diciembre de 2023 cambiamos la historia del fútbol para siempre. Nada será igual. Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso fin de forma rotunda y para siempre décadas del monopolio de la UEFA", apuntó.

Pérez insistió en que viene advirtiendo "desde hace tiempo" que el fútbol "está herido de gravedad". "Son muchos los indicadores sociales y económicos que así lo demuestran. Nunca la situación estuvo tan deteriorada como ahora y prácticamente todas las grandes ligas sufren un retroceso muy importante", lamentó.

Además, puso los ejemplos de las ligas italiana, alemana y francesa, esta última, que ingresa ahora "menos de 500 millones de euros" y que es "casualmente, la única liga europea que, además de la española, está participada por el fondo CVC". "Operación, que, por cierto, está siendo ahora mismo objeto de una investigación policial por presunta corrupción en Francia", agregó.

"La Liga española tampoco atraviesa una situación mejor. La última subasta de derechos alojó resultados decepcionantes, peores que los del título anterior, especialmente teniendo en cuenta la inflación. Sin ir más lejos, el Real Madrid ha ingresado en la pasada temporada, por derechos audiovisuales, prácticamente lo mismo que hace diez años", prosiguió el empresario.

El presidente del Real Madrid recalcó que "los clubes españoles están en crisis" y que "la operación con CVC no ha hecho más que deteriorar la situación", siendo también crítico con la nueva Liga de Campeones, que ha demostrado que "no es la solución a los problemas". "En el plano deportivo impone un sistema injusto y en el económico, como los operadores televisivos tienen muy claro que ha aumentado el número de partidos intrascendentes, el valor de cada uno ha bajado muy sensiblemente, casi un 30% por club y por partido", detalló.

"Nunca dijimos que fuera fácil derribar un monopolio, con presiones en forma de insultos y amenazas que podrían haber derribado a cualquiera, pero no a nosotros. Hoy podemos decir con orgullo que, del mismo modo que la visión de Santiago Bernabéu impulsó la creación de la Copa de Europa, contra los opositores FIFA y UEFA, el Real Madrid ha vuelto a honrar su historia", finalizó.

