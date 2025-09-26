El Liverpool ha comunicado que pagará el resto del contrato del futbolista Diogo Jota a su viuda, hijos y familia

Muere Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool, a los 28 años en un accidente de tráfico en Zamora

El equipo de Diogo Jota, el futbolista portugués fallecido el pasado 3 de junio en un accidente de tráfico, ha comunicado una importante decisión sobre el contrato del fallecido y el futuro de su familia. El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha comunicado que el club inglés pagará el resto del contrato a su viuda.

Todavía el equipo sigue conmocionado ante la triste noticia de su muerte y la de su hermano, André Silva, también jugador de futbol en el Penafiel luso. Ambos perdieron la vida en un accidente automovilístico en Zamora. El Lamborghini que conducía el del Liverpool, se salió de la carretera en la autovía Rías Bajas, lo que provocó un gran choque que terminó con el vehículo en llamas, según informa el 'Daily Mail'

Este accidente dejó a una afición destrozada, pero sin duda a una familia vacía y rota por el dolor. Rute Cardoso, se convirtió en viuda en apenas 11 días de su boda. Dos semanas después de contraer matrimonio con el portugués, recibió la peor de las noticias. Por esta gran pérdida y para tratar de ayudar a la familia, a Rute y a sus tres hijos con Jota, recibirán todo el dinero del contrato del futbolista, alrededor de 160.000 a la semana.

Las palabras del entrenador del club

“Hay momentos que pienso lo que deben estar pasando sus hijos y su esposa ahora. Suena difícil, pero la vida continúa. Aún están pasando por una fase que pasarán también el resto de su vida”. Sobre las críticas que había recibido el club ante la tardanza de una respuesta por parte de los propietarios sobre el contrato de Diogo Jota, el entrenador ha aclarado que ya se ha solucionado el pago del resto de su contrato”.

“Los propietarios son criticados principalmente, como los gerentes, pero la forma en que han manejado esta situación, pagando a su familia, esposa e hijos todo el dinero del contrato, es un orgullo”.