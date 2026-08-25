Un bebé se cuela en un campo de fútbol en mitad de un partido en EEUU

Un bebé logró acceder al terreno de juego y comenzó a caminar por el campo

Un miembro del personal del estadio entró rápidamente para recoger al pequeño y llevarlo de vuelta junto a su familia

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Un pequeño aficionado se ha convertido en el auténtico protagonista de un partido de fútbol en un estadio americano. Ocurrió durante el encuentro entre los San Jose Earthquakes y el Minnesota United, cuando un bebé logró acceder al terreno de juego y comenzó a caminar por el campo ante la sorpresa de los futbolistas y de los espectadores.

La escena obligó a interrumpir durante unos instantes el encuentro. Un miembro del personal del estadio entró rápidamente para recoger al pequeño y llevarlo de vuelta junto a su familia, mientras las cámaras captaban el insólito momento. El bebé, completamente ajeno al revuelo que había provocado, terminó protagonizando una de las imágenes más curiosas de la jornada.

Las imágenes del bebé en el campo

El partido continuó después con normalidad y acabó con una victoria del Minnesota United por 1-5. La anécdota, sin embargo, quedó registrada por las cámaras y no tardó en circular por las redes sociales, donde las imágenes del pequeño por el césped se han convertido en una de las escenas más comentadas del encuentro.