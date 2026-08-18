Un ciudadano dio la voz de alarma avisando a las autoridades al escuchar al bebé llorando dentro del coche

Los progenitores están acusados de un delito de abandono de menores

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SevillaUnos padres han sido detenidos en Sevilla por dejar abandonado a un bebé en el interior de un vehículo, completamente cerrado, con los seguros de las puertas activados y una de las ventanillas parcialmente abierta, para ir a comprar a un supermercado cercano.

En pleno verano, con temperaturas cada vez más extremas y España sufriendo incesantes olas de calor, el turismo se encontraba además bajo la exposición directa del sol, con una temperatura ambiental exterior aproximada de 40 grados, según ha informado la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional encontraron al bebé con el rostro enrojecido tras asistir a un aviso ciudadano

Fue un ciudadano el que escuchó llorar al bebé en el interior del coche y lo puso en conocimiento de las autoridades, que rápidamente movilizaron a unos agentes hasta el lugar para comprobar los hechos.

Los efectivos de la Policía, tras acudir allí, encontraron al bebé con el rostro enrojecido, prendas de vestir mojadas y congestión térmica, por lo que forzaron el vehículo y procedieron al rescate del menor, que fue trasladado al centro de salud en ambulancia para comprobar su estado.

Cuando llegaron los progenitores, afirmaron a los policías que habían ido a comprar a un supermercado cercano, motivo por el que se procedió a su detención por su implicación en un delito de abandono de menores.