La Federación Española de Fútbol planea un acuerdo para financiar la congelación de óvulos a las futbolistas

La Real Federación Española de Fútbol plantea un acuerdo destinado a facilitar a sus jugadoras el acceso a la preservación de óvulos

Las futbolistas afrontan sus años de mayor rendimiento deportivo en una etapa en la que la fertilidad disminuye

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Ser campeona del mundo también puede implicar renuncias fuera del terreno de juego. Las futbolistas afrontan sus años de mayor rendimiento deportivo en una etapa en la que la fertilidad femenina comienza a disminuir progresivamente, una realidad que ha puesto sobre la mesa una cuestión hasta ahora poco abordada en el deporte de élite: cómo compatibilizar una carrera deportiva al máximo nivel con el deseo de ser madre.

La Real Federación Española de Fútbol podría dar un paso pionero con un acuerdo destinado a facilitar a sus jugadoras el acceso a la preservación de óvulos. La iniciativa busca ofrecerles una posibilidad más para decidir sobre su maternidad sin tener que condicionarla necesariamente al momento de su carrera deportiva.

El miedo a las consecuencias de la maternidad sobre la propia carrera deportiva

La doctora explica que una deportista puede encontrarse en su mejor estado de forma mientras su reserva ovárica continúa envejeciendo desde el punto de vista biológico.

Una de las opciones para intentar preservar esa capacidad reproductiva es la congelación de óvulos, especialmente antes de los 35 años, aunque los especialistas advierten de que no garantiza un embarazo futuro. Por eso, más que plantearlo como una solución definitiva, lo consideran una herramienta que puede ampliar las posibilidades de aquellas deportistas que quieran ser madres más adelante.

La cuestión también afecta a las consecuencias de la maternidad sobre la propia carrera. Marta, recientemente retirada del fútbol y ahora al frente de una asociación de futbolistas que ya ofrece este servicio, pone el foco en el temor de muchas jugadoras a no recuperar su nivel físico después del embarazo. A ello se suma la dificultad para conciliar la vida deportiva y familiar cuando la competición exige dedicación prácticamente constante.

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El debate llega después de que Alexia Putellas haya hablado públicamente del miedo de las futbolistas a que la maternidad pueda poner en riesgo sus carreras. Facilitar alternativas como la preservación de óvulos abre así una vía para que las jugadoras puedan afrontar su futuro deportivo y personal con más margen de decisión.