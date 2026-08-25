Celia Molina 25 AGO 2026 - 10:28h.

La influencer, cuyo contenido habitual se basa en ligar con hombres, ha respondido a las críticas por sus directos en 'La Vuelta'

La influencer Erola Jones, entre las críticas y la viralidad de las redes por sus intervenciones en La Vuelta: "Pogachitar..."

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Erola Jons, la influencer contratada por 'La Vuelta' para dar un contenido "diferente" sobre el backstage de los ciclistas, ha respondido a las críticas que recibió tras su polémico directo de Twitch y Youtube. Como influencer, cuyo contenido habitual se basa en ligar con hombres con cámara oculta, Erola hizo lo propio con los corredores y los miembros masculinos de sus equipos, a los que trató como un objeto de deseo durante su intervención.

Por citar algún ejemplo, Jons se acercó al ciclista Josh Tarling, cuyo hermano mayor, Finlay Tarling acababa de morir en la octava etapa de la Volta de Portugal, cuando un coche ajeno al circuito circuló en dirección contraria y le atropelló; y dijo: "Creo que no le gustan las entrevistas, y menos mías, pero tengo 20 etapas aún para conquistarle, no te preocupes que a éste le conquisto yo rápido", frivolizando - si estaba documentada - tanto con su profesionalidad como ciclista como con su situación personal.

Después, aunque se lo habían prohibido, abrió el camerino de Pogacar cuando éste se estaba cambiando de ropa y le soltó: "Pogachitar, ¿por qué hiperventilas cada vez que me ves?", comentando, cuando le cerraron la puerta, que lo que había visto en el camerino no le había "disgustado". "Se transparenta un poco y no está mal, ¿eh?", añadió, refiriéndose a los atributos sexuales del corredor.

"Vamos a seguir dándole marcha, por supuesto"

Este tono sexista, que no hubiera sido permitido en un deporte femenino, ha sido duramente criticado, no solo por los espectadores del directo, sino por periodistas profesionales ligadas al ciclismo desde hace muchos años como Laura Messeguer, que denunció:

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"Muchas mujeres llevamos años luchando para ampliar nuestro espacio en un deporte masculino, para que se nos trate con respeto y tengamos las mismas oportunidades que otros. Es un patizano muy serio que se contrate a una persona con un conocimiento nulo del deporte y cuyo contenido se basa en este tipo de comentarios sexistas de los que las mujeres llevamos huyendo siglos", dijo en sus redes sociales.

Lejos de sentirse señalada, Erola, que cuenta con 3.2 millones de seguidores en Instagram, apareció en directo en la jornada siguiente diciendo: "Vamos a seguir dándole marcha por supuesto, ayer rompimos el internet", por lo que no tiene la intención de cesar en su actitud. Sin embargo, al ver la repercusión que ha tenido su lenguaje inapropiado, 'La Vuelta' sí ha tomado la decisión de prohibirle que hable con los ciclistas si no obtiene el permiso de sus equipos.

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Por lo demás, la organización ha pedido que no se interprete su contenido como riguroso periodismo: "Lo primero que queremos dejar claro es que no queremos invadir el espacio de ningún periodista. Es una influencer que ha participado en otros eventos deportivos y nosotros lo que buscamos es humor. Es una manera de comunicar muy diferente. Son bromas y entretenimiento, y hay que entender el contexto”, explican desde Unipublic, la empresa organizadora del evento deportivo. “Debemos entender su cargo. No verlo como periodismo", han concluido.