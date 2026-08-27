Celia Molina 27 AGO 2026 - 13:51h.

La jugadora ha fichado por el Al Qadsiah de Arabia Saudí, donde las relaciones homosexuales se castigan con penas graves

El otro vídeo del influencer Aruberuto Makoto en el que simula tocar a una chica japonesa en un supermercado: "Lo verán las feministas"

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La futbolista española Esther González, que hasta finales del mes de julio jugaba en el Gotham FC estadounidense, nunca había tenido problema de mostrar en las redes sus asuntos más personales. En 2023, se casó con su mujer, Estefanía Cruz y ambas dieron la bienvenida a su primer hijo en común a principios de este año; cosa que sabemos gracias a sus múltiples publicaciones.

Sin embargo, ahora que González ha fichado por el Al Qadsiah de Arabia Saudí, ambas mujeres han tomado la decisión de borrar de sus muros todo rastro de su relación de pareja, así como del bebé al que están criando juntas.

El motivo parece ser la dureza de la Ley Islámica, imperante en Arabia Saudí, en cuanto a las relaciones homosexuales. Según la sharia, el sistema legal y código de conducta moral del islam, el país prohíbe completamente las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo - basándose en el relato de Lot, del Corán - , con penas graves que pueden incluir la pena de muerte (así como las multas, la entrada en prisión o la flagelación pública).

"Feminista hasta que aparece el dinero de Arabia"

El fichaje de Esther fue anunciado a bombo y platillo por el Al Qadsiah, si bien, al saberse que la futbolista ha eliminado de sus expediente cualquier rastro LGTBIQ+, ella está siendo duramente criticada por distintos colectivos sociales:

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"Feminista hasta que aparece el dinero de Arabia", "Se te han caído las fotos de tu familia. ¿Estarán en tu cuenta corriente?", "Vaya estafa de jugadora y de defensora LGBTI. Que no venga luego llorando lo mal que la han tratado en Arabia Saudí" o "Si paga el morito, ya no hay discursito", son algunos de los mensajes que le están dejando sus seguidores en su cuenta de Instagram.

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Esther dejó el Gotham FC a finales de julio

A finales del mes de julio, González anunció que dejaba temporalmente el fútbol por "temas personales". Así se despidió ella misma de los fans del Gotham FC, asegurando que su andadura en Estados Unidos había llegado a su fin:

"Hay decisiones que son realmente difíciles, porque cuesta despedirse de un lugar donde has sido feliz. Pero, a veces, uno siente que hay ciclos que llegan a su fin y que es momento de partir en busca de nuevos retos. Gracias por abrirme las puertas y hacerme sentir en casa estando tan lejos. Ha sido un auténtico honor vestir este escudo y haber compartido tantos momentos inolvidables y tantos triunfos", dijo.

Ahora, la campeona del mundo, continuará su carrera, de nuevo, muy lejos de España, en medio de las críticas que le están dedicando sus fans por haber "agachado la cabeza" ante un país tan restrictivo con las mujeres y con los homosexuales como Arabia Saudí. La ley de la sharia es tan discriminatoria que, recientemente, una pareja heterosexual recibió hasta 21 latigazos en Indonesia por haberse dado un beso en TikTok sin estar debidamente casados.