Tras años de entrenamiento, investigación y perfeccionamiento de la técnica, Diego Poncelet se ha convertido en skater más rápido del mundo

Con un equipamiento medido al detalle, el deportista español ha alcanzado una velocidad de 151,83 kilómetros por hora sobre un monopatín

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El deportista español Diego Poncelet ha logrado batir el Récord Guinness tras alcanzar una velocidad de 151,83 kilómetros por hora sobre un monopatín. El ahora skater más rápido del mundo, ha completado su hazaña en una tramo cerrado de la Route du Port, en Canadá, donde también se logró el récord anterior en 2017.

Sin apenas protección, excepto su casco, el deportista de Red Bull, de 27 años, ya logró batir el récord en su primer día de pruebas, alcanzando los 146,88 km/h. Pero Poncelet sabía que aún había margen para más y, cinco días después, con mejores condiciones climatológicas, mejoró su marca en casi cinco kilómetros. Una cámara instalada en el capó de un coche fue testigo del momento en pleno desarrollo.

Entrenamiento, investigación y un equipamiento diseñado al detalle

Han sido años de entrenamiento, investigación y perfeccionamiento de la técnica hasta convertirse en el skater más veloz del planeta. Poncelet ensayó en un túnel de viento en Ginebra que fue clave para mejorar su postura y determinar cuánto tiempo podía mantenerla hasta alcanzar el límite de su esfuerzo físico.

El deportista también ha trabajado durante años para ganar masa muscular y reducir al máximo su perfil aerodinámico. Se ha esforzado en mejorar la movilidad del torso y ha entrenado el cuello para conseguir que su cuerpo adoptara una posición similar a la de un ala.

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Un logro para el que su equipamiento también ha sido clave. El traje, diseñado al detalle para dar estabilidad y bajar su centro de gravedad, incorpora tejidos con textura que ayudan a que el aire permanezca adherido al cuerpo y una tecnología que permite ofrecer al flujo de aire un punto de salida limpio.

Prada Linea Rossa, patrocinador del récord, trabajó junto al deportista en el diseño y desarrollo de sus zapatillas y guantes. Mientras, el modelo profesional de skate fue diseñado para la ocasión, sabiendo que cada detalle era clave en busca de conseguir alcanzar la máxima velocidad.