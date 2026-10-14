Maitena Berrueco 14 OCT 2026 - 13:31h.

El bilbaíno es ya el único skater en conquistar dos mundiales seguidos y con la puntuación más alta jamás registrada

Egoitz Bijueska logra entrar en la lista de skaters capaces de hacer un '900 grados': "Estás a seis metros de altura y da miedo"

Compartir







BilbaoCon solo 15 años, el bilbaíno Egoitz Bijueska no para de encadenar triunfos sobre su tabla de skate y ya es uno de los mejores skaters del mundo. Su último logro, ha tenido como escenario Asunción, la capital de Paraguay, donde se ha hecho con su segundo oro mundial consecutivo de Skateboarding, en la modalidad de Park, tras proclamarse el pasado mes de marzo como campeón del mundo en Sao Paulo.

Egoitz se ha sobrepuesto a los nervios de la final y a las inclemencias meteorológicas para, en el Parque Olímpico de la capital paraguaya, dejar boquiabierto al público que allí se congregaba, con una exhibición que le valió una puntuación de 95.50 puntos en la final.

El vasco se subió al podio acompañado por el estadounidense Tom Schaar que con 93.07 puntos logró la plata y el brasileño Gui Khury que se hizo con el bronce, con 92.15 puntos. Así, el bilbaíno es ya el único skater en conquistar dos Mundiales seguidos y ostenta además la puntuación más alta jamás registrada en una competición oficial

PUEDE INTERESARTE Así es Judi Oyama, la skater competitiva de mayor edad del mundo con 66 años

La familia de Egoitz reconoce que, cuando a los 7 años, Egoitz les dijo que querías practicar skateboard pensaron que sería, algo pasajero y que unos meses, se le habría olvidado. No solo no fue así, sino que desde entonces, el bilbaíno no ha dejado de cosechar triunfos deportivos y de hacer historia. Una afición que ha obligado a cambiar los hábitos de toda a familia, ya que los entrenamientos les obligan a viajar fuera ante la carencia de instalaciones adecuadas en España para practicar este deporte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora volverá a California, lugar en el que trabaja con los mejores de este deporte para seguir alcanzando la excelencia, más si cabe, e ir preparando la gran cita de Los Ángeles 2028, en la que si nada lo impide, todo apunta que subirá al podio.

Con solo 13 años, logró convertirse en el quinto mejor del mundo en Skateboarding Park, durante los ‘Word Skate Games. Un año después, con 14 años, el bilbaíno se convertía en el skater más joven del mundo en ganar la Copa del Mundo de Roma. Solo unos meses antes, el deportista vasco entró en la exclusiva y reducidísima lista de skaters capaces de hacer un '900 grados', un truco que al mítico Tony Hawk le costó una década y que el de Bilbao hizo en dos días y solo 20 intentos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otra vasca ha firmado otro gran resultado en Asunción, se trata de la vizcaína Naia Laso que ha quedado quinta en la final femenina, disputada por las ocho mejores skaters del mundo. La de Bermeo logró un a puntuación de 78.83 y está muy bien posicionada de cara a la clasificación olímpica para la cita californiana.