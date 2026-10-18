Iván Sevilla 18 OCT 2026 - 16:36h.

El futbolista del Barça, nacido en El Campillo, entregó una camiseta a una pequeña fan que se emocionó con el regalo

"Es una parte muy importante de mi vida y estoy muy contento que haya estado en el partido, la quiero mucho", dijo Fermín sobre su abuela

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HuelvaEl partido de fútbol que disputaron este 17 de octubre el Real Betis y el FC Barcelona dejó tras el choque el emotivo gesto de Fermín López y su abuela en La Cartuja de Sevilla para hacer feliz a una niña.

Después de finalizar el encuentro que ganaron los azulgrana por cinco goles a dos, el futbolista onubense se acercó a una zona baja de la grada del estadio para saludar a su familiar y darle un beso.

Ella le dio una bolsa al jugador e inmediatamente le dijo: "Mira, esta pequeña viene de Huelva, mira lo que tiene". La fan del joven nacido en la localidad de El Campillo llevaba un cartel donde pedía a Fermín su camiseta.

La niña se emocionó con el bonito regalo de Fermín

Al darse cuenta, el centrocampista del Barça decidió quitarse la prenda que vestía en esos momentos para entregársela a la menor. Aunque no era la elástica con la que había jugado, sino otra, la niña se emocionó igual.

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Con lágrimas en los ojos, recibió el bonito regalo mientras su madre sonreía junto a ella, tal y como captaron las cámaras de DAZN. Luego, el deportista estuvo saludando y posando para fotos con otros aficionados.

La pequeña seguidora del Barça obsequiada admitió que era su jugador favorito. Fermín López se formó en la cantera de la Masía en Barcelona tras empezar a tocar la pelota en el fútbol base del Recreativo de Huelva.

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"Es una parte muy importante de mi vida, la quiero mucho", dijo Fermín

También el club catalán compartió en sus redes sociales esos momentos protagonizados por el futbolista con el título "ese amor nieto-abuela". Instantes después, le preguntaron qué significaba ella para él.

"Es una parte muy importante de mi vida y estoy muy contento que haya estado en el partido, la quiero mucho, siempre ha estado conmigo", reconoció un sonriente Fermín en declaraciones para su club.