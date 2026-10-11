El club, en el que jugaba el joven, ha compartido en redes sociales el emotivo homenaje que le han dedicado

El pasado 5 de julio, Iván Sanz Cid, y tres miembros de su familia, su pareja y dos hijos de 17 y 14 años, fallecieron en un accidente

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El club de rugby de Valladolid VCRAC ha dedicado un emotivo homenaje a Álvaro, el hijo del bodeguero Iván Sanz que falleció junto con su familia en un trágico accidente el pasado mes de julio.

El club, en el que jugaba el joven, ha compartido en redes sociales el emotivo homenaje que le han dedicado, con una entrega de flores en recuerdo del joven fallecido. Antes del comienzo del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de la familia. Los jugadores de la cantera del VRAC formaron un pasillo para recibir a la familia a su llegada al terreno de juego. Los familiares estuvieron acompañados durante el acto por el presidente del club, Jorge Calleja, y por José Manuel Rodríguez, 'Cachumba'.

"Álvaro defendía con orgullo nuestros colores en el equipo M16", lamentaba el equipo cuando ocurrió la tragedia. "Esta tragedia nos ha golpeado de una manera especialmente cercana y ha dejado un inmenso vacío en toda la familia azul".

El trágico accidente

El director general de la Bodega Dehesa de los Canónigos y su familia fallecieron tras la salida de vía de su vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

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La familia regresaba rumbo a Valladolid tras un viaje a Cantabria y en el aciago siniestro, ocurrido en el kilómetro 83 de la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga, en Palencia, solo hubo una superviviente: Carlota, también hija del matrimonio, de nueve años, que tuvo que ser trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos, donde fue intervenida quirúrgicamente de las heridas sufridas.

Todo ocurrió a aproximadamente las 16:20 horas en el citado punto kilométrico 83 de la A-67 en Herrera de Pisuerga, cuando el vehículo en el que circulaban en sentido decreciente hacia Palencia comenzó a salirse de la vía por la derecha por circunstancias que las autoridades investigan. Después, según testigos, el turismo giró en un volantazo hacia el sentido contrario, siendo que invadió la mediana, chocando dos veces contra el quitamiedos de la carretera hacia Cantabria.

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Tras esos golpes, el coche acabó dando varias vueltas de campana hasta que, finalmente, quedó parado y en el carril izquierdo de la autovía en sentido Palencia, provocando distintos avisos a los servicios de Emergencias, así como el corte de la carretera.