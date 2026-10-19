La tenista dice que necesita sanar de la guerra de Ucrania fuera del matrimonio: ambos tienen una hija en común.

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Elina Svitolina ha oficializado su separación de Gaël Monfils, también tenista, con quien tiene una hija, Skai, en una declaración en Instagram. La ucraniana explica en un largo mensaje que necesita "reencontrarse" y que su matrimonio ya no se lo permite. "Nuestro matrimonio llega a su fin, pero no nuestra familia".

La tenista habla del impacto profundo que ha tenido en su ser la guerra en su país, Ucrania. "Noches en vela, dudas...", y ha confesado que aunque su marido siempre ha estado ahí, en los malos y buenos momentos para apoyarla, necesita "sanar" fuera del matrimonio.

"Todos saben lo mucho que Ucrania significa para mí. De lo que rara vez he hablado es del impacto que la guerra ha tenido en mi interior. El año pasado, les conté que necesitaba alejarme del circuito porque no estaba en el estado emocional adecuado. Hoy quiero sincerarme un poco más. Lo que no vieron fueron las noches de insomnio, las dudas y la sensación de perderme poco a poco", ha señalado Elina en una desgarradora confesión en redes sociales.

"Gaél lo vio todo, nunca me soltó la mano"

No hay un solo reproche a su marido. Al contrario. "Gaël lo vio todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos juntos durante mucho tiempo, con todas nuestras fuerzas. Pero algunas batallas se libran en lo más profundo de uno mismo, y ningún amor ajeno puede ganarlas", señala la tenista.

Elina ha considerado que salir del pozo era incompatible con su vida en pareja y ha puesto en valor el paso al lado que ha dado su marido para que ella pueda curarse. Un acto de amor en toda regla. "Con el tiempo, comprendí que necesito reencontrarme conmigo misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura que he tenido que afrontar y lo más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo. Gaël me escuchó. Ha respetado mis necesidades con una fortaleza y una gracia que jamás olvidaré".

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"Skai siempre será nuestra prioridad"

Es una carta de despedida a una matrimonio, pero también un alegato en favor del amor de un marido que ha puesto por encima el tú al yo, algo que se ve poco en estos tiempos. "Gaël me ha amado en mis mayores alegrías y en mis momentos más difíciles, y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos construimos una vida hermosa y recibimos el regalo más preciado de todos: nuestra hija, Skai".

Ahora, ambos tienen algo en común que les hará estar juntos de por vida. "Skai siempre será nuestra prioridad. Nuestro matrimonio termina, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, a su lado, en cada etapa de su vida". La tenista lanza un mensaje para evitar culpas y reproches. "Por favor, sepan que no hay nadie a quien culpar. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando. Les pedimos su comprensión y el espacio que necesitamos para sanar".

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En la pista, Svitolina, ha sido cuatro veces semifinalista de torneos de Grand Slam, se ha asegurado recientemente su plaza en las Finales de la WTA de fin de temporada en Indian Wells, California.

Su marido, también tenista, de 40 años, exnúmero seis del mundo y uno de los jugadores más carismáticos de su generación, se ha retirado del tenis profesional, según la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). Tenía previsto retirarse a fines de 2026 y despedirse en el Masters de París de noviembre.