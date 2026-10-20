El mismo día que se ha conocido el asalto violento a la casa del futbolisto Sergio Rico

El futbolista Sergio Rico, su mujer Alba Silva y sus hijos sufren un robo con violencia en su domicilio: entraron cinco hombres con pistolas

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Las casas de los jugadores de fútbol de primer nivel se están convirtiendo en lugares de alto riesgo. El mismo día que se ha conocido el asalto violento a la casa del futbolisto Sergio Rico, se ha conocido hoy un nuevo robo en el hogar del futbolista del Celta Ilaix Moriba en Nigrán, donde los atracadores se han llevado dinero en efectivo y joyas. En el momento del robo, afortudamente y al contrario que en el caso de Sergio Rico, donde estaban hasta sus hijos pequeños, no había nadie en la residencia.

El asalto se produjo en una zona residencial, en un entorno de vegetación que también da acceso a una pequeña cala escondida entre las laderas. Durante la mañana de este martes, especialistas del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil estuvieron trabajando en el lugar, según ha adelantado La Voz de Galicia.

No es el primer robo que se produce en la zona. La Policía Judicial continúa con las pesquisas sobre el asalto mientras permanecen abiertas las investigaciones de los otros cuatro robos en domicilios de Nigrán. La identificación de los autores, la forma en la que entraron en la casa de Moriba y el valor exacto del botín siguen sin conocerse.

El atraco a casas de futbolistas se ha convertido en una realidad

En Madrid, La Moraleja, La Finca y Boadilla del Monte son las zonas afectadas. En Cataluña, los incidentes se concentran en municipios como Castelldefels, Gavà, Esplugues de Llobregat y el Baix Llobregat.

Jugadores como Aubameyang cuando se encontraba en el Barcelona vio cómo varios encapuchados le amenazaron con armas de fuego y barras de hierro y se vio obligado a abrir la caja fuerte para que los delincuentes se llevaran algunas joyas.

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Benzemá sufrió dos robos en su etapa en el Madrid, Piqué, uno estando en el Barcelona. Tamudo, Ansu Fati, Ancelotti, Lucas Vázquez, Isco, Zidane, Gabi o Álvaro Morata también sufrieron robos en sus casas.