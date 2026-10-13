Peter Gulacsi sufre un robo a mano armada en su casa con él y su familia dentro

El portero se encontraba con su mujer y sus dos hijos pequeños, que no sufrieron ningún daño.

Muere la madre de Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, a los 65 años: el jugador abandona la concentración del equipo

Compartir







El guardameta del Villarreal, Peter Gulacsi, será baja esta noche en el partido que su equipo va a disputar en La Cerámica ante el Nápoles. La razón: un robo a mano armada en su casa mientras se encontraba con su mujer y sus dos hijos pequeños. La buena noticia es que nadie ha resultado herido, pero el impacto emocional ha sido de tal calibre que el portero no disputará el partido de Champions.

El portero húngaro, firmado este verano, empezó la temporada como suplente, pero debutó con el conjunto amarillo en el encuentro de la primera jornada de la Liga de Campeones, ante el Borussia Dortmund. Desde entonces era titular.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar con un futbolista del submarino amarillo. Temporadas atrás jugadores como Toko Ekambi o Zambo Anguissa ya sufrieron situaciones similares. También en el Valencia , en anteriores campañas, han sido varios los futbolistas que denunciaban estos hechos, como por ejemplo Garay, Gabriel Paulista o Kondogbia.

El atraco a casas de futbolistas se ha convertido en una realidad

En Madrid La Moraleja, La Finca y Boadilla del Monte son las zonas afectadas. En Cataluña, los incidentes se concentran en municipios como Castelldefels, Gavà, Esplugues de Llobregat y el Baix Llobregat.

Jugadores como Aubameyang cuando se encontraba en el Barcelona vio cómo varios encapuchados le amenazaron con armas de fuego y barras de hierro y se vio obligado a abrir la caja fuerte para que los delincuentes se llevaran algunas joyas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Benzemá sufrió dos robos en su etapa en el Madrid, Piqué, uno estando en el Barcelona. Tamudo, Ansu Fati, Ancelotti, Lucas Vázquez, Isco, Zidane, Gabi o Álvaro Morata también sufrieron robos en sus casas.