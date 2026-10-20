La deportista cruzaba por un paso de cebra junto a su hijo y fue arrollada

En 2008 la RFEP le otorgó la medalla de oro al Mérito Piragüístico por su amplia trayectoria

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Esther Díez Prieto, una leyenda del arbitraje de piragüismo y profesora del Colegio Castroverde, ha fallecido tras sufrir un atropello a los 86 años de edad.

El suceso ocurrió el pasado jueves día 15 de octubre, cuando cruzaba por un paso de cebra junto a su hijo y fue arrollada. Prieto falleció en el hospital a causa de las graves heridas sufridas.

La primera mujer árbitro nacional de piragüismo

El medio local Diario Montañés ha recogido la noticia del fallecimiento y ha destacado a Prieto como un referente en el mundo del arbitraje: fue la primera mujer que llegó a árbitro nacional de piragüismo. Su importancia se refleja en el trofeo anual a la mejor árbitra de piragüismo, que lleva su nombre.

Esther nació en 1940, hija de una gran familia de deportistas. Se casó con el directivo Pedro Calderón Rey y fruto de su relación nació Agustín Calderón Díez, que se convertiría en un destacado palista de velocidad que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.

Obtuvo el título de árbitra nacional en 1978, se integró en el Colegio Nacional de Árbitros y fue vocal de la junta directiva de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP). Formó parte del soporte logístico y técnico del piragüismo nacional durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

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En 2008 la RFEP le otorgó la medalla de oro al Mérito Piragüístico por su ejemplar trayectoria. Además, la RFEP bautizó en su honor el galardón anual a la Mejor Árbitra de España, conocido como el Trofeo María Esther Díez.