Muere el culturista de 33 años Mateusz Chmura tras desmayarse en plena competición

El británico Mateusz Chmura, de 33 años, murió tras desmayarse durante la competición de peso medio de la categoría Classic .

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El británico Mateusz Chmura, de 33 años, murió tras desmayarse durante la competición de peso medio de la categoría Classic celebrada en Telford (Inglaterra). El deportista se sintió mal y cayó desplomado sobre el escenario. Fue atendido por los servicios médicos en el escenario y trasladado de urgencia al hospital, pero no pudieron hacer nada por él.

“Durante su participación en la categoría, Mateusz se desplomó en el escenario. Fue atendido en el lugar por paramédicos, el equipo de ambulancia local y el equipo de la Ambulancia Aérea de Midlands, antes de ser trasladado en ambulancia al hospital. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital”, explicaba la Physical Culture Association.

Según el canal de televisión NTD, la competición se interrumpió momentáneamente y se reanudó después de mantener una reunión con el resto de los deportistas, todavía sin la información de su muerte. “El evento se suspendió mientras Mateusz recibía atención médica. Una vez que fue trasladado al hospital, y antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición”, contaba sobre las decisiones que se tomaron en ese momento.

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Mateusz Chmura participaba en las finales nacionales de la Physical Culture Association (PCA), organización de referencia del fisioculturismo que finalmente anunció el fallecimiento del deportista a través de sus redes sociales.

"Pedimos que se respete la privacidad de sus seres queridos en este momento tan difícil. Lo sucedido fue profundamente doloroso para todos los presentes, y es completamente normal estar pasando por un momento difícil. Por favor, no lo afronten solos", anunciaba en el comunicado.