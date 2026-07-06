José Antonio fue seis veces Campeón de España, y Campeón Absoluto de Holanda en fisicoculturismo

La organización vecinal el barrio de La Verdellada ha lamentado la pérdida del experimentado deportista

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La figura del fisicoculturismo José Antonio Hernández Torres, conocido como ‘Jocha’, ha fallecido. Así lo ha comunicado la organización vecinal de La Verdellada, en Tenerife, donde vivía el deportista y donde era muy reconocido.

"Comunicamos con tristeza el fallecimiento de nuestro querido vecino José Antonio Hernández Torres, más conocido como “JOCHA”. 6 veces Campeón de España, y Campeón Absoluto de Holanda en fisicoculturismo. Mr. Universo 2004, y Campeón de España de Boxeo", compartía la asociación en su página de Facebook.

El deportista más laureado internacionalmente del barrio de La Verdellada

La organización vecinal ha lamentado la pérdida del experimentado deportista: "Con más de 40 años de experiencia deportiva, además de su actividad emprendedora con su famoso Gym, se nos marcha el deportista más laureado internacionalmente de la historia de La Verdellada-Barrio Nuevo".

Además, han querido trasladar el pésame a los familiares y amigos de 'Jocha': "Desde estas líneas las Asociaciones de La Verdellada integradas en la Federación Unión Verdeña queremos transmitir a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame y sentimiento de condolencias. Descansa en Paz".