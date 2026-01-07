Muere Jayne Trcka, culturista y actriz de 'Scary Movie', a los 62 años

Celia Molina 07 ENE 2026 - 13:43h.

La actriz, que interpretó a la maestra Miss Man en la famosa saga de parodias, fue encontrada sin vida en su residencia de San Diego

Aunque el medio estadounidense TMZ ha dado ahora la noticia de su muerte, su hijo asegura que falleció el pasado 12 de diciembre

Compartir







La industria de Hollywood ha vuelto a vestirse de luto tras el anuncio de la muerte de la actriz secundaria Jayne Trcka, famosa por haber formado parte del elenco de 'Scary Movie'. Ésta es una saga de películas que parodia otras cintas de terror como 'Scream' o 'Sé lo que hicisteis el último verano' y en las que Jayne dio vida a la maestra Miss Man, un personaje que, a su vez, se burla del profesor de gimnasia de la sangrienta 'Carrie'.

Según ha informado el medio estadounidense TMZ, fuentes policiales han confirmado que "una amiga de la actriz la llamó varias veces días antes de que se encontrara su cuerpo, pero nadie respondió". La amiga se preocupó y fue a la casa de Jayne para ver cómo estaba, hallándola inconsciente en la cocina. Después, los servicios del 911 llegaron al lugar y declararon oficialmente la muerte de la intérprete. Aunque la noticia ha trascendido ahora, su hijo ha aclarado que Trcka murió en San Diego el pasado 12 de diciembre.

No padecía enfermedades previas

TMZ ha asegurado también que la familia de la culturista no tiene constancia de que padeciera enfermedades o condiciones médicas previas. Nacida en febrero de 1963 en Saint Paul (Minnesota), Trcka desarrolló desde temprana edad una gran aptitud para la gimnasia y el atletismo. Sin embargo, su carrera dio un vuelco definitivo tras mudarse al sur de California en 1986, donde comenzó su andadura en el levantamiento de pesas. Sus éxitos deportivos la llevaron a protagonizar la portada de importantes revistas del gremio, como 'Flex'', MuscleMag International' e 'Iron Man' y su llamativo físico le abrió a lo grande las puertas de Hollywood.

Entre sus créditos adicionales se incluyen el videoclip de 'Telephone', la colaboración de Lady Gaga con Beyoncé en 2010, así como la película de terror de 2016 'The Bad Batch', junto a Suki Waterhouse y Keanu Reeves. Según su biografía oficial, Trcka comenzó a entrenar con pesas en 1986 y empezó a competir en eventos de culturismo en 1988. Más tarde se convirtió en entrenadora personal y agente inmobiliaria mientras trabajaba en la industria del entretenimiento. En su página web oficial, ella misma se autodenominó como "una actriz con un físico único".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su muerte se une así a la de otro actor secundario de Estados Unidos, Pat Finn, conocido por haber intervenido en series de renombre como 'Friends', 'Seindfeld' o 'The Middle', tras pasar varios años luchando contra un cáncer de vejiga. El 22 de diciembre de 2025, el actor murió por la diseminación de la enfermedad. "Tras una hermosa vida llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la triste noticia del fallecimiento de Pat Finn", dijeron sus familiares a través de un doloroso comunicado.