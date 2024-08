Es evidente que acceder a esta prestación es el premio a una larga carrera profesional; una meta que no siempre se alcanza, pues es probable que durante nuestra vida profesional haya cambios inesperados , reveses y giros que impacten de alguna forma en el cálculo de la pensión que nos corresponde. En el reverso ‘malo’ de esta coyuntura están quienes no han cotizado el tiempo suficiente y se enfrentan a una situación difícil. ¿Qué opciones tienen?

En primer lugar, existe la posibilidad de solicitar una pensión no contributiva de jubilación . Esta prestación está destinada a garantizar un mínimo de ingresos a las personas mayores de 65 años que no cuentan con recursos económicos suficientes y no han logrado alcanzar el número mínimo de años cotizados. Recordemos que el período mínimo para acceder a la contributiva es de 15 años . Al menos dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años previos a la fecha de retiro.

Otra opción para quienes no han cotizado lo bastante es la prestación por incapacidad permanente no contributiva, pensada para quienes sufren algún tipo de accidente o enfermedad, no pueden trabajar y no han alcanzado el período de cotización necesario para acceder a una prestación contributiva. Los requisitos se ajustan en este caso a sus necesidades.