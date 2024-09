Lo más frecuente en estos casos es contratar a alguien externo para que realice las tareas domésticas. Sin embargo, esta no siempre es la opción que toman quienes necesitan ayuda en casa. En ocasiones prefieren escoger a una persona de máxima confianza y buscan en su entorno más cercano: sus propios familiares . Es aquí donde surgen bastantes dudas, tanto por la letra pequeña de esta decisión como por las implicaciones que tiene en materia de Seguridad Social y legislación laboral.

Un aspecto clave es la "presunción de no laboralidad". Cuando se demuestra que el servicio prestado es parte de la convivencia familiar y no de una relación laboral, no se requeriría un contrato de trabajo ni la inscripción en la Seguridad Social.