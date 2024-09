¿Cuántos días tarda en llegar una multa tras las vacaciones?

Para muchos conductores, el fin de las vacaciones significa el regreso a la rutina tras unas semanas haber desconectado de todas las obligaciones que nos ataban a la vida corriente. Puede que nosotros nos hayamos ganado ese buen descanso, pero la DGT sigue vigilante como cualquier otro mes, y en esta época no suele bajar el número de infracciones al volante. Todos podemos cometer errores, incluso los conductores más experimentados.

Por supuesto, siempre surgen algunas dudas a este respecto relacionadas con el tiempo que tardaremos en enterarnos de que nos han cazado. ¿Influye el verano? ¿ Cuánto tarda en llegar la multa tras las vacaciones ? ¿ Cómo se recurre cuando no estamos de acuerdo ?

La DGT tiene un plazo legal de tres meses para notificarnos la multa si se trata de una infracción leve , y hasta seis meses para las graves o muy graves . De lo que se deduce que el verano no influye demasiado en el proceso administrativo: notificación, fecha límite para el pago reducido o sanción completa, si apuramos el plazo. Si hemos cometido la infracción en agosto, la multa puede llegar a lo largo de septiembre, octubre, incluso noviembre, si es de las pequeñas. Con las graves, la DGT tendrá tres meses más para notificarnos la infracción.

Sin embargo, cuando se trata de cobrar su parte, la administración suele darse cierta prisa en informar a los infractores su obligación de rendir cuentas por las imprudencias en carretera, así que lo más habitual es que no tarden mucho en localizarnos. Si la falta al volante la captó un radar fijo o una cámara , el proceso tiende a ser más rápido, ya que la información se registra y se envía de forma automática al sistema de la DGT.

Por supuesto, el tiempo siempre dependerá del organismo que emite la multa, ya sea la policía local, el ayuntamiento de turno (estos organismos no suelen contar con un sistema centralizado para emitir y gestionar las multas), o la propia DGT. En determinadas circunstancias la notificación no llegará al momento y puede tardar hasta un mes, caso, por ejemplo, de un conductor que ha dejado el coche mal aparcado y al que no se puede localizar con facilidad.