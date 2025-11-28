Alberto Álvarez 28 NOV 2025 - 10:15h.

Con la subida de 2,7%, para la mayoría de las pensiones de jubilación la subida se sitúa entre los 30 y los 40 euros al mes

Las pensiones máximas suben 88 euros al mes y pasarán de los 3.267 euros actuales a los 3.355 euros al mes de 2026.

Las pensiones subirán en 2026 un 2,7%. Para la mayoría de los jubilados esto supone en números gruesos cobrar 32 euros más al mes para todas las pensiones y 41 euros más para las pensiones de jubilación. Pero hay diferencias importantes según la pensión que se cobre, por ejemplo, la pensión máxima de jubilación aumenta en 88 euros al mes. En cambio, los que tienen pensiones de 1.000 euros, solo incrementan su pensión en 27 euros; la mayoría de las viudas verán cómo sube 25 euros y para gran parte de los autónomos la subida no llegará a los 30 euros. Bajamos a la tierra las cifras y te contamos cuánto vas a ganar finalmente en la próxima nómina de enero según lo que estás cobrando hoy.

El cálculo

El Instituto Nacional de Estadística, INE, acaba de publicar el IPC adelantado de noviembre que ha sido del 3%. El dato es importante porque permite determinar la media del IPC con la que se calcula la subida de las pensiones en 2016, y que será del 2,7%. La subida de las pensiones para 2026 se calcula con la media del IPC de los meses de diciembre de 2024 a noviembre de este año. El IPC adelantado de noviembre suele coincidir con el IPC definitivo, que se dará a conocer el 12 de diciembre, de hecho, en los últimos 10 años, solo ha variado una décima en dos ocasiones.

En España hay 10,5 millones de pensiones, de las que 6,6 millones son de jubilación, 2,3 millones son de viudedad y el resto son de incapacidad, orfandad y a favor de familiares. Como la pensión media de jubilación del régimen general está en 1.511 euros (último dato de noviembre de 2025) se suele decir que la subida media será de 41 euros, pero la pensión media de jubilación no es la pensión que cobran la mayor parte de los jubilados. Vamos a analizar por tamos de cuantía lo que suben las pensiones del Régimen General, las de viudedad y las de los autónomos.

Régimen General

Las pensiones de jubilación del Régimen General son las más numerosas, 5 millones. La mayor parte de los jubilados de este régimen (1.400.000 personas, el 28%) cobran pensiones que van de los 800 a los 1.150 euros. Para estas personas la subida será de entre 22 a 31euros al mes, esto es, de 308 a 434 euros al año, ya que se cobran 14 pagas. Si tu pensión de jubilación está entre los 1.200 y los 2.000 euros vas a cobrar entre 32 y 54 euros más al mes, 448 y 756 euros más al año.Y si cobras entre 2.200 y 2.700 euros la prestación subirá entre 59 y 73 euros al mes, entre 826 y 1.022 euros más al año. Y si eres uno de los 670.000 afortunados que cobran más de 3.000 euros, tu pensión subirá entre 81 y 88 euros al mes, entre 1.134 y 1.232 euros al año.

Viudas

La pensión media de viudedad está en los 937 euros al mes, y con la subida se quedará en 962 euros, 25 euros más al mes.

Autónomos

Hay 1.350.000 pensiones de jubilación en el RETA, el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. El 40% de los autónomos cobra pensiones comprendidas entre los 800 y los 1.000 euros. Para ellos la subida se situará entre los de 22 y los 27 euros, al año entre 308 y 378 euros.

Máxima

Las pensiones máximas suben 88 euros y pasarán de los 3.267 euros actuales a los 3.355 euros al mes de 2026, lo que supondrá cobrar 46.970 euros al año.

Mínimas

Por último, las pensiones mínimas también subirán, de los 874 euros al mes que cobran quienes no tienen cónyuge a su cargo, a los 897 euros de 2026; y para los que tienen cónyuge a su cargo subirán 30 euros, de los actuales 1.128 euros a 1.158 euros al mes.

Subidas adicionales

Las pensiones mínimas de jubilación y viudedad, las pensiones no contributivas y el IMV continuaran subiendo en 2026 más de lo que se incremente el IPC interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, aunque será el Gobierno quien determine cuánto finalmente.

En el caso de las pensiones mínimas de jubilación se revalorizarán para equipararlas progresivamente con el 100% del umbral de pobreza, para que converjan con el mismo a partir de 2027. El 1 de enero de 2026 el importe de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo se incrementará, adicionalmente al IPC, en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista con el umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Finalmente, en 2027 la cuantía de referencia de la pensión se incrementará adicionalmente, si fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.

En el caso de las pensiones mínimas de viudedad, se incrementarán para su equiparación progresiva, tras un periodo de 4 años (periodo que empezó en 2024 y terminará en 2027), con las pensiones de jubilación.

Las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se están incrementado progresivamente (entre 2024 y 2027) hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. En total el incremento durante esos 4 años, adicional a la revalorización por IPC, será de un 22%.

Con la subida del 2,7% en 2026 fijada hoy, las pensiones han subido en los últimos 4 años un 17,8%, lo mismo que el IPC en este tiempo, lo que garantiza que el colectivo ha mantenido su poder adquisitivo durante estos años. El coste que supondrá esta actualización para las arcas públicas podría rondar los 5.400 millones, teniendo en cuenta que el gasto total en pensiones superará este año los 200.000 millones de euros. A efectos presupuestarios esta cantidad se duplica desde enero, porque queda consolidada para siembre en la nómina de las pensiones.