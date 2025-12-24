Redacción Uppers 24 DIC 2025 - 08:00h.

Conversar con los mayores de la familia ayuda a conservar recuerdos para el futuro y fortalece los vínculos generacionales

Javier Yanguas, experto en gerontología: “Cuando bañas a tu madre, algo pasa en la relación"

Compartir







En las reuniones familiares típicas de las fiestas navideñas a menudo estamos tan concentrados en la comida, la charla y los regalos que a menudo nos olvidamos de algo muy valioso: escuchar a quienes ya han vivido mucho. Conversar con los mayores de la familia puede abrir una ventana al pasado, ayudándonos a conservar recuerdos para el futuro, conocer historias familiares, entender orígenes y fortalecer los vínculos generacionales.

Así que si durante estas fiestas vas a estar con la familia, tal vez sería un buen momento para hablar con tus seres queridos mayores. Elige un momento tranquilo, alejado de distracciones -no alrededor de la mesa principal-, en un ambiente relajado que pueda favorecer que la otra persona se abra con más confianza. Una vez creado ese espacio de intimidad, 'The New York Times' propone cinco preguntas para iniciar conversaciones significativas. Tampoco es necesario hacerlas todas de una vez. Con dos o tres basta para abrir camino.

PUEDE INTERESARTE De la desconfianza a beneficiarse de la IA: consejos para que los mayores de 50 años saquen provecho

¿Alguna vez te metiste en problemas cuando eras niño?

Con preguntas ligeras de la infancia puedes descubrir anécdotas divertidas o inesperadas. Preguntar “cuando tenías 10, 12 o 13 años… ¿alguna vez hiciste alguna travesura o te metiste en problemas?” suele sacar historias memorables y contribuye a relajar el ambiente. También suele ser efectivo preguntar por talentos secretos o hobbies de juventud.

¿Cómo era el dormitorio de tu infancia?

Esta pregunta invita a construir una imagen vivida de su niñez: su entorno, sensaciones, rutinas, recuerdos sensoriales como colores, olores, sonidos… Preguntarles “cómo era tu cuarto de niña/o”, “cómo era una mañana de sábado típica” o “cómo era un día normal de tu infancia” puede evocar memorias profundas. También es una forma de rescatar historias de sus propios padres, abuelos y familiares que quizá ya no estén, preservando parte de la memoria familiar.

¿Cuál fue uno de tus viajes favoritos?

No preguntes por "el mejor viaje de tu vida". Tener que elegir solo uno puede generar presión, así que opta por "uno de tus viajes favoritos", que es una fórmula más amable. Esto suele dar espacio a varias historias, recuerdos destacados, descubrimientos, experiencias transformadoras... y quizás abrir la puerta a relatos que nunca te habrías imaginado. También puede ser una oportunidad para que te cuenten cómo era el mundo cuando ellos viajaban.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Quiénes fueron los amores de tu vida?

Una vez metidos en materia, si la conversación fluye se pueden introducir temas más profundos: relaciones, afectos, decisiones importantes, arrepentimientos, logros... Preguntar “quiénes fueron los amores de tu vida”, “de qué te sientes más orgulloso/a”, “qué decisiones marcaron tu vida” permite conocer de verdad quién es esa persona, más allá del rol de abuelo, madre o tío. Este tipo de preguntas pueden revelar amores, pérdidas, sueños cumplidos o lecciones de vida.

Cuéntame otra vez aquella anécdota

Seguramente hayas escuchado mil veces esa vieja historia de infancia o juventud, pero volver a oírla puede tener un valor distinto. Invitar a revivir 'aquella vieja anécdota' permite que la persona la cuente con sus propias palabras y es un gesto de cariño, reconocimiento y conexión emocional. Para ellos significa sentirse escuchados, valorados y recordados.

Consejos para que la conversación fluya