Rocío Doñoro 25 MAR 2026 - 22:09h.

Natasha Kovalova, comercial de la empresa IRC, que llegó a España huyendo del conflicto del Dombás, encontró la manera de ayudar a su país.

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Una empresa de Alicante es la principal fabricante de unas mallas antidron que salvan vidas. Cuando estalló la guerra de Ucrania hace más de 4 años, Natasha Kovalova, comercial de la empresa IRC, que llegó a España huyendo del conflicto del Dombás cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, se hizo una pregunta: "¿Qué podemos hacer para apoyar a mi país?" Y el gerente de la empresa no dudó en apoyarla. donar unas redes, para lo que pudieran servir, y enviarlas como apoyo.

Natsha fue valiente cinco años. Con muchas dudas, y mucho miedo, compramos los billetes para venir a España. Me gustaba su cultura, el mar... Pero empezamos de cero. Sin tener familiares, ni amigos, sin conocer el idioma. Ahora lo pienso y no sé si lo podríamos hacer”.

"Esta semana 20 paneles", pero cada semana envían de Alicante a Ucrania. Natasha Kovalova fue valiente al venir a España junto con su pequeña de 5 años, sin saber ni el idioma. Y logró hablarlo y trabajar. Y ahora ayudar como puede a su país.

"Diseñamos y fabricamos productos para salvar vidas"

Si los drones revolucionan la forma de hacer la guerra se despliegan redes de contención para minimizar el impacto. Mallas protectoras, que parecen rudimentarias, pero son efectivas. Se ponen para proteger "infraestructuras sensibles depósitos de gasoil o `petróleo, centrales eléctricas, dice Juan Luis Antón Jiménez, director comercial de IR,

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Cientos de carreteras y trincheras cubiertas por redes. "Diseñamos y fabricamos productos para salvar vidas", señala orgulloso Juan Luis Antón. Redes de protección militar camufladas para pasar desapercibidas. En la nieve, blancas, ocres y verdes, en primavera. En Ucrania siguen los padres de Natasha y amigos. Y ella lo que siente es "orgullo". Ella ha logrado desde su trabajo en Alicante ayuda a su país.