A su llegada al Gómez Ulla, los pasajeros deberán firmar un consentimiento informado antes de ingresar en el área habilitada para el aislamiento

El epidemiólogo de la OMS de África, que embarcó en el crucero MV Hondius, también pasará cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

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Los 14 pasajeros españoles y el especialista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajaban a bordo del crucero MV Hondius serán trasladados en las próximas horas al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo vigilancia médica tras el brote de hantavirus detectado durante la expedición.

Una vez el barco atraque, distintos países tienen previsto evacuar a sus ciudadanos en vuelos organizados específicamente para este operativo sanitario, mientras que España concentrará a sus nacionales en el hospital militar madrileño para aplicar el protocolo de cuarentena establecido por el Ministerio de Sanidad.

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El protocolo

A su llegada al Gómez Ulla, los pasajeros deberán firmar un consentimiento informado antes de ingresar en el área habilitada para el aislamiento. El dispositivo diseñado por las autoridades sanitarias contempla un circuito controlado desde el acceso al centro hospitalario para reducir al máximo el riesgo de contacto con otras personas. Según el protocolo previsto, los afectados accederán a las plantas de aislamiento mediante un ascensor exterior y permanecerán en habitaciones individuales durante todo el periodo de observación, sin posibilidad de recibir visitas.

El seguimiento médico incluirá controles diarios de temperatura en dos ocasiones al día y la realización de pruebas PCR para detectar posibles contagios. Estas pruebas se repetirán semanalmente y tantas veces como sea necesario en función de la evolución de cada caso y del momento exacto en el que se produjo la exposición al virus. El objetivo es determinar con precisión cuándo debe comenzar a computarse el periodo de cuarentena obligatorio para cada pasajero.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó este sábado que el Gobierno dispone ya del respaldo judicial necesario para aplicar las medidas de confinamiento previstas. Un juzgado de Madrid ha ratificado el internamiento inicial durante siete días naturales de los pasajeros y tripulantes españoles o residentes en España afectados por el brote de hantavirus. Sin embargo, Sanidad sostiene que el periodo de cuarentena puede extenderse hasta los 42 días, dependiendo del último contacto mantenido con personas infectadas.

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Según detalló la ministra, la resolución judicial avala tanto el contenido como la forma del protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, lo que permite adaptar las medidas de aislamiento según las necesidades sanitarias de cada caso. García subrayó además que el periodo de cuarentena no se calcula desde la llegada a España, sino desde el último día de exposición al virus, por lo que los tiempos podrían variar entre los afectados.

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Además de los pasajeros que serán trasladados a Madrid, las autoridades sanitarias mantienen bajo seguimiento a otras personas vinculadas al brote. Entre ellas se encuentra una mujer confinada voluntariamente en Barcelona tras haber estado expuesta al virus, así como otra mujer en Alicante que presenta síntomas leves y está pendiente de los resultados de una PCR. También se monitoriza el caso de una tercera pasajera que actualmente se encuentra en Sudáfrica después de haber pasado previamente por España.