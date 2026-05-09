El desembarco del 'Mv Hondius' podría comenzar durante el mediodía del domingo, evacuando a 110 personas

Rocío Martín 09 MAY 2026 - 08:16h.

El desembarco del 'Mv Hondius' en Tenerife podría comenzar durante el mediodía del domingo

Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus: una mujer sin síntomas que viajó en el avión de la fallecida

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El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias identificaba este viernes a una mujer residente en Cataluña como un nuevo contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.

En un comunicado este viernes por la noche, Sanidad explicaba que la mujer, residente en Cataluña, no presenta síntomas y no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, "circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos".

Con ella ya son dos los casos sospechosos de hantavirus en España, mientras que continúa la operativa para el desembarco de pasajeros del 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, que se prevé que comenzará a las 12 horas de este domingo, una vez el crucero entre en el dique del puerto de Granadilla (Tenerife).