Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: Mónica García y Grande-Marlaska viajan a Tenerife para coordinar la llegada del barco
El desembarco del 'Mv Hondius' en Tenerife podría comenzar durante el mediodía del domingo
Identifican en Cataluña un nuevo contacto del brote de hantavirus: una mujer sin síntomas que viajó en el avión de la fallecida
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias identificaba este viernes a una mujer residente en Cataluña como un nuevo contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.
En un comunicado este viernes por la noche, Sanidad explicaba que la mujer, residente en Cataluña, no presenta síntomas y no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, "circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos".
Con ella ya son dos los casos sospechosos de hantavirus en España, mientras que continúa la operativa para el desembarco de pasajeros del 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, que se prevé que comenzará a las 12 horas de este domingo, una vez el crucero entre en el dique del puerto de Granadilla (Tenerife).
El desembarco del 'Mv Hondius' podría comenzar durante el mediodía del domingo, evacuando a 110 personas
La operativa para el desembarco de pasajeros del 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, se prevé comenzar a las 12 horas de este domingo, una vez el crucero entre en el dique del puerto de Granadilla (Tenerife) y los aviones para la evacuación estén listos en la pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para su salida de la isla.
Así lo precisaba este viernes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras la última reunión de coordinación celebrada junto al Estado, en la que han abordado más detalles sobre la seguridad marítima, la seguridad y operativa aérea y los aspectos sanitarios que comprenderán el operativo con la llegada del buque a aguas canarias en la madrugada del domingo.
Se mantiene que, una vez se dé luz verde para el comienzo de la operativa de evacuación, el barco fondeará en el puerto de Granadilla y, con los diferentes aviones de evacuación en pista, las falúas comenzarán a extraer pasajeros del barco, que arribarán al muelle y viajarán en guaguas 'burbuja' encapsulados hasta pie de pista.
En ningún momento, los evacuados del crucero --que ya ascienden a 110 personas, al sumar Países Bajos parte de los 60 tripulantes no esenciales-- pasarán por las terminales del Aeropuerto.
Mónica García y Grande-Marlaska viajan este sábado a Tenerife para coordinar la llegada del 'MV Hondius'
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para supervisar y coordinar la llegada del crucero 'MV Hondius' --afectado por un brote de hantavirus-- al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla.
La delegación saldrá a las 18.00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad.