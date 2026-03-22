El influencer Pavel Koshin y su pasajero Vadim M han sido encontrados entre los restos de la avioneta en Kolomna

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El influencer Pavel Koshin y su pasajero, Vadim M., han muerto después de que su avión fuese confundido con un dron ucraniano en Moscú y fuese derribado por las defensas aéreas rusas. Según recoge 'The Sun', ambos han sido encontrados entre los restos de la avioneta en Kolomna, a algo más de tres kilómetros de una planta rusa de misiles de alta sensibilidad que produce los letales Iskander utilizados en Ucrania.

Los restos del avión Alto NG de fabricación checa indican que fue atacado con ojivas de un sistema de defensa antimisiles tierra-aire Tor. El influencer era conocido por su contenido especializado en aviación.

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Hubo una fuerte explosión y "una columna de humo azul", según un testigo

Un testigo informó de haber presenciado una fuerte explosión y una "columna de humo azul" en el cielo. Según las autoridades rusas, 27 drones kamikaze fueron derribados cerca de Moscú durante esa noche.

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"Derribado... Pavel siempre volaba correctamente, con todas las formalidades requeridas, el transpondedor encendido y un plan de vuelo presentado", escribió en redes sociales otro bloguero de aviación, Igor Volkov.

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Volkov, que vive en Francia, criticó duramente la "estupidez e incompetencia de los militares". Afirmó que los soldados estaban "agotados" por los drones y que "simplemente apretaban un botón": "Y ahora dos personas se han ido".