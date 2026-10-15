La subida del SMI podría producirse "incluso antes" de las elecciones, con el Gobierno en plenas funciones

UGT y CCOO piden subir al menos un 7 % el SMI y llevarlo por encima de los 1.300 euros

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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

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Dato de inflación de noviembre

En el caso de las pensiones ha querido lanzar el "mensaje inequívoco" de que van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley (la media de los 12 meses anteriores hasta el dato de noviembre), aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida.

"A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", ha dicho en declaraciones a TVE, donde ha señalado que lo mismo ocurrirá con el SMI, que no requiere de un decreto ley, sino de un real decreto que es prerrogativa del Gobierno.

La subida del SMI podría producirse "incluso antes" de las elecciones, con el Gobierno en plenas funciones, dado que la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo prevé presentar su informe a principios de noviembre, con lo que hay margen para que pase por el Consejo de Ministros antes de las elecciones, previa consulta con los agentes sociales (patronal y sindicatos).

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El dato de inflación de noviembre, el último necesario para calcular la subida de las pensiones, será publicado por el INE el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones del 29N.

"Las fechas no juegan a favor de tener aprobada la actualización en Consejo de Ministros, pero en cualquier caso puede darse de manera inequívoca el mensaje de tranquilidad a los pensionistas de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el decreto ley vaya dos días después de las elecciones", ha afirmado.

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"La primera ventana donde se pueda legalmente lo haremos. A mi juicio yo creo que se podrá, espero que se pueda en el mes de diciembre. En cualquier caso, espero que todos los partidos vayan a estar de acuerdo en que esto se haga cuanto antes", ha añadido.