Sergio Delgado 08 OCT 2026 - 15:15h.

Las previsiones actuales apuntan a una revalorización cercana al 3,6%. Sin embargo, todavía habrá que esperar a conocer un detalle vital: la inflación definitiva para calcular las nuevas cuantías.

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Las pensiones volverán a aumentar en España a partir de enero de 2027. La legislación garantiza que las prestaciones contributivas se actualicen conforme a la evolución de los precios, aunque eso sí, este año habrá diferencias importantes entre las pensiones ordinarias, las mínimas y la máxima.

Las previsiones actuales apuntan a una revalorización cercana al 3,6%, superior al 2,7% aplicado en 2026. Sin embargo, todavía habrá que esperar a conocer un detalle vital: la inflación definitiva para calcular las nuevas cuantías.

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Cuánto subirán las pensiones contributivas en 2027

La actualización de las pensiones se determina mediante la media de las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los doce meses anteriores a diciembre.

Este mecanismo, recuperado con la reforma de 2021, pretende evitar que los pensionistas pierdan capacidad de compra cuando aumenta el coste de la vida.

Si el porcentaje definitivo alcanza el 3,6%, una pensión de jubilación de 1.200 euros mensuales aumentaría 43,20 euros, hasta situarse en 1.243,20 euros.

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Para quienes reciben catorce pagas, el incremento se reflejaría tanto en las mensualidades ordinarias como en las extraordinarias de junio y noviembre.

Pensión mensual en 2026 y pensión estimada para 2027

800 € en 2026: 828,80 € en 2027

1.000 € en 2026: 1.036 € en 2027

1.200 € en 2026: 1.243,20 € en 2027

1.500 € en 2026: 1.554 € en 2027

1.800 € en 2026: 1.864,80 € en 2027

2.000 € en 2026: 2.072 € en 2027

2.500 € en 2026: 2.590 € en 2027

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Las cifras, eso sí, son orientativas y corresponden a pensiones contributivas ordinarias, sin considerar complementos sujetos a reglas específicas ni límites máximos.

La pensión máxima podría superar los 3.480 euros mensuales

Los jubilados que perciben la prestación máxima también se beneficiarán de la actualización, aunque con una particularidad.

Desde 2025, el límite máximo incorpora un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales sobre la revalorización general. Esta fórmula permanecerá vigente hasta 2050.

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En 2026, la pensión máxima alcanza ya los 3.359,60 euros mensuales, distribuidos en catorce pagas. Su importe anual asciende a 47.034,40 euros.

Con una inflación media del 3,6%, el incremento del límite sería aproximadamente del 3,715%. Esto elevaría la cantidad máxima hasta unos 3.484,40 euros mensuales, equivalentes a cerca de 48.781,60 euros anuales.

Por tanto, quienes perciban la pensión máxima podrían recibir alrededor de 1.747 euros adicionales al año, siempre que se confirme la previsión de inflación.

Las pensiones mínimas tendrán una subida especial

Las pensiones mínimas cuentan con un tratamiento diferente porque la reforma de 2023 estableció incrementos adicionales para mejorar los ingresos de los jubilados con prestaciones más reducidas.

El objetivo es que, en 2027, la pensión mínima contributiva de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo alcance el umbral de pobreza establecido para un hogar de dos adultos.

En 2026, las cuantías anuales de referencia son las siguientes:

Con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros.

Sin cónyuge: 13.106,80 euros.

Con cónyuge no a cargo: 12.441,80 euros.

Si únicamente se aplicase una subida del 3,6%, la primera alcanzaría aproximadamente 18.225,73 euros anuales.

No obstante, el importe definitivo podría ser superior, puesto que deberá comprobarse si resulta necesario añadir un incremento para cumplir el objetivo legal.

Y por supuesto, las demás modalidades de pensión mínima también están sujetas a reglas de mejora específicas.

Qué ocurrirá con las pensiones no contributivas

Las personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva también podrán beneficiarse de las mejoras previstas para 2027.

Las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad están incluidas en la senda de incrementos adicionales diseñada para reducir la vulnerabilidad económica.

En este caso, la reforma persigue aproximar progresivamente estas prestaciones a un porcentaje determinado del umbral de pobreza individual. Por este motivo, su revalorización no tiene por qué coincidir con el porcentaje aplicado a las pensiones contributivas ordinarias.

El importe concreto dependerá de los indicadores utilizados para calcular los objetivos legales y de las cuantías que finalmente se establezcan para 2027.

Cuándo se conocerá la subida definitiva

La cifra que determinará la revalorización se conocerá una vez estén disponibles los datos definitivos del IPC de noviembre de 2026, previstos para diciembre. Pero claro, la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre introduce incertidumbre sobre cuándo se formalizarán administrativamente las nuevas cantidades.

Eso sí, el derecho a la actualización está reconocido legalmente y no depende de que se aprueben nuevos Presupuestos Generales del Estado. La subida corresponde al ejercicio 2027 y tendrá efectos desde el 1 de enero, aunque su aplicación administrativa pudiera demorarse.