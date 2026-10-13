Desahucian a una mujer y sus dos hijos menores de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Jennifer explica que el propietario quiere vender la casa para darse un capricho

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Gran CanariaJennifer, y sus dos hijos menores, han sido desahuciados este martes de la vivienda en la que se alojaban de alquiler, ubicada en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria.

La mujer, que según han indicado desde Derecho al Techo, "no tiene alternativa habitacional", ha sido desahuciada, y aunque hoy tendrá una ayuda para pasar la noche, será algo "temporal, transitorio" porque, matizan, "normalmente las alternativas habitacionales que ofrecen las administraciones públicas son de carácter transitorio, no definitivo".

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Jennifer afirma que nunca se ha negado a pagar el alquiler

Tras salir de la vivienda, Jennifer ha asegurado a los periodistas que "nunca" se ha negado a pagar el alquiler pero el propietario, apuntilló, decía que quería "vender la casa para darse un capricho", ante lo que ha afirmado que lo que había pedido es "un poco de tiempo" para que le ayudaran con "un alquiler social o cualquier cosa" para irse con sus hijos.

Asimismo ha afirmado que lo que cobra "es una ayuda y no" puede entrar en una vivienda porque "no" tiene lo que le piden, como los tres meses de fianza, dijo.

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Jennifer ha asegurado que la situación habitacional va "cada vez a peor", matizando que "hay muchos españoles que están igual" que ella, "con menores en la calle", lamentando que "deberían de darle vivienda, que es lo básico, lo básico para un ser humano".