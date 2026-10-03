Este sábado hay convocadas decenas de manifestaciones por la crisis de la vivienda en toda España
Pedro Sánchez decidirá este fin de semana si convoca elecciones: el 29 noviembre ya suena como fecha
Este sábado hay convocadas por toda España decenas de manifestaciones por la crisis de la vivienda después de que este viernes el pleno del Congreso rechazara los dos decretos de vivienda propuestos por el Gobierno y que contenían medidas como la renovación automática de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los 'fondos buitre.
Mientras, en la Puerta del Sol y sus inmediaciones han pasado ya la séptima noche de acampada miles de manifestantes.
Sumar aboga por volver a llevar al Congreso los decretos de vivienda y de alquileres indefinidos
La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, Aina Vidal, ha defendido la idea de volver a llevar al Congreso los decretos de vivienda y de alquileres definidos que han sido recientemente derogados, el primero con los votos de PP, Vox, UPN y Junts y el segundo, además de esos partidos, también con el rechazo de PNV y Coalición Canaria.
Tras la derogación de los decretos, Vidal ha cargado contra la "derecha absolutamente destructiva" que "no tiene suficiente con dejar caer a España sino que van a machacarla". "Es sadismo político", ha aseverado en declaraciones a Parlamento, de RNE, recogidas por Europa Press.
Garamendi respeta las protestas por la vivienda pero actuaría si hay paro general "ilegal"
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado este sábado su respeto a las protestas por la vivienda que se suceden en España, pero ha adelantado que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general tras el rechazo a los dos decretos en el Congreso, porque eso sería "ilegal".
En declaraciones a la prensa tras su participación en O Grove (Pontevedra) en una de las mesas del Foro La Toja, preguntado por la posibilidad de un paro, aunque por ahora no haya convocatoria formal, ha dejado caer un "vamos a ver" unido al aviso de que, "en caso de que fuera así, lógicamente pues nosotros tendremos que acudir donde tengamos que acudir" ante las cosas, ha dicho, que "no son legales".
Sayas (PPN) reclama elecciones y dice que Sánchez "no tiene proyecto" más allá de "resistir a cualquier precio"
El presidente de la Junta Gestora del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas, ha considerado que el rechazo este viernes a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados evidencia que el Gobierno de España "no tiene un proyecto de país más allá de lo único que es capaz de hacer Sánchez, resistir a cualquier precio". "Lo único que le importa es continuar en el poder", ha asegurado.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la primera reunión de la Junta Gestora del PPN, tras la renuncia de Javier García, Sayas ha defendido que "no puede seguir en el poder un Gobierno que cada vez que va al Congreso de los Diputados pierde las votaciones". Ha afirmado que el Ejecutivo central presentó este viernes "un plan de vivienda contra los españoles, porque el Congreso de los Diputados había votado otro plan alternativo semanas antes".
PNV cree que "todo suena a adelanto electoral, a ponerse en la trinchera" y acusar al otro de "capitalista o rentista"
PNV cree que, tras el pleno de este viernes en el Congreso en el que se tumbaron los dos decretos de Vivienda, "todo suena a adelanto electoral, a ponerse en la trinchera, y apedrear a quien no piensa como tú, acusándole de zurdo o de capitalista o rentista, cuando la solución está en el centro". Además, PSE-EE defiende queel presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga una reflexión, mientras que el PP pide comicios ya ante un Ejecutivo "agónico", y Sumar llama a llevar programas de vivienda.
Jeltzales y EH Bildu han coincidido en valorar como una "oportunidad perdida" el rechazo en la Cámara baja de los dos decretos en materia de vivienda presentados por el Gobierno, mientras que el PP pide "no buscar culpables fuera" ante el señalamiento al grupo popular por su voto en contra, y recuerda que durante el período de Pedro Sánchez como presidente "ha habido 272.000 desahucios". Por su parte, el PSE-EE señala a "los partidos de derechas que optan por defender los intereses de las grandes constructoras o de fondos buitre", y Sumar cree que es momento de "señalar a los culpables: PP, Vox, Junts y PNV".
La ministra de Igualdad acusa a PP, Vox y Junts de ser una "derecha despiadada que no repara en desahucios"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado este sábado a PP, Vox, Junts y UPN de ser una "derecha despiadada que no repara en desahucios" por haber votado en contra en el Congreso a los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.
Durante el acto 'Feminismo ahora más que nunca' del PSOE, la titular de Igualdad se ha referido así a la derogación de los dos decretos de vivienda, uno más general con medidas para prohibir los desahucios a personas vulnerables o bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios, y otro para renovar de forma automática los contratos de alquiler.
Redondo ha admitido que la caída de los decretos le ha producido "tristeza" y "rabia", pero ha subrayado la importancia de "seguir dando la batalla". "Tenemos que estar unidas, tenemos que tejer redes, tenemos que conseguir un movimiento feminista capaz de poner freno y poner límite a una derecha despiadada, que no repara en desahucios, que no repara en echar a la gente", ha aseverado Redondo durante una intervención en el acto.
El movimiento por la vivienda sale este fin de semana a las calles de Canarias
El movimiento por la vivienda en las islas continuará este sábado con su salida a las calles tras el rechazo ayer a los decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso. Exigirán a las instituciones públicas atender la "obligación constitucional" de tomar medidas "reales" para garantizar el acceso a una vivienda "digna".
La manifestación en Las Palmas de Gran Canaria partirá, desde las 11.00 horas, desde la plaza de La Feria, continuará por Luis Doreste Silva, para arribar a León y Castillo, donde se ubica la sede del Gobierno regional. Finalmente volverá a la Plaza de La Feria.
En Santa Cruz de Tenerife, la protesta, que también comenzará a las 11.00 horas, partirá de subdelegación del Gobierno en Calle Méndez Núñez, proseguirá por Plaza Weyler, Calle Castillo, Calle Valentín Sanz, Puente Serrador, Avenida José Manuel Guimerá, hasta finalizar en Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña.
Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 529 casas y casi el 60% tiene más de una vivienda
Los 266 parlamentarios que conforman el Senado suman un patrimonio inmobiliario que asciende a 529 viviendas, ya que el 56% de los senadores declara más de una casa, mientras que los dirigentes que más ostentan son María Salom (PP), con unos diez inmuebles, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento, y José Manuel Barreiro (PP), con trece viviendas, seis solares y dos bajos comerciales.
Así consta en las declaraciones de bienes patrimoniales y rentas que presentan los senadores al recoger su acta como parlamentarios, que pueden modificar a lo largo de la legislatura, y que han sido recopiladas por Europa Press.
Vox insta a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones y dice que "la única esperanza" del PSOE es "robarlas"
El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha instado este sábado al presidente, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes y convocar elecciones generales, y cree que "la única esperanza" que tiene el PSOE para ganar los comicios es "robarlos".
En una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de RNE, Figaredo ha asegurado que Vox opina que, "moralmente", Sánchez debería adelantar las elecciones, aunque ha matizado que, a su juicio, el presidente "ha demostrado no tener moral de ningún tipo". No obstante, ha insistido en que "cuanto antes" se convoquen, "mejor".
Nogueras (Junts) critica que Sánchez ha actuado "en clave electoral" con los decretos de vivienda
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha actuado "más en clave electoral" que para solucionar el problema de la vivienda, en referencia a la negativa de su partido a apoyar los dos reales decretos presentados por el Gobierno este viernes.
En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press este sábado, Nogueras ha insistido que la propuesta de Junts prohibía la compra de vivienda por parte de fondos buitre e incluía propuestas que, dice, están funcionando en países de la Unión Europea, y ha dicho que el Ejecutivo ha caído en el "chantaje ideológico de los extremos".
Varias movilizaciones este sábado en Galicia reclamarán "soluciones permanentes" ante la crisis de la vivienda
Los gallegos están convocados este sábado a participar en las manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas y diversas plataformas por la vivienda para reclamar "soluciones permanentes" ante la crisis habitacional.
Todo ello, después de que este viernes el Congreso haya rechazado el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año. El resultado ha sido de 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a 178 del PP, Vox, Junts y UPN.
El Sindicato de Vivienda convoca este sábado una concentración en Santander por el derecho a una vivienda digna
El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha convocado este sábado una concentración junto a la Delegación del Gobierno por el derecho a una vivienda digna para todas las personas.
La medida responde "al clamor popular" de los últimos días en las calles tras el desahucio de Maricarmen.
A esta concentración se han sumado IU, UGT y Sindicato de Estudiantes, entre otros.
Palma acoge este sábado una manifestación por el 'no' a los decretos de vivienda y como paso previo a una huelga general
El Sindicat de Llogateres de Mallorca, el Sindicat d'Habitatge de Palma y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han convocado una manifestación este sábado (12.00 horas) en la plaza de España de Palma para protestar por el rechazo a los decretos de vivienda.
Bajo el lema 'Hacia la huelga general', las organizaciones han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle un día después que el Congreso haya tumbado los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.
Miles de manifestantes por la vivienda han marchado hacia Cibeles convocados por la Coordinadora Juvenil Socialista
Miles de manifestantes se congregaban la noche de este viernes en el cruce de la calle Atocha con la Puerta del Sol para marchar hacia la Plaza de Cibeles en una protesta nocturna por la crisis de vivienda organizada por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS).
Bajo el lema "Acabemos con el rentismo, señalemos a todos los culpables", una marea de personas han recorrido la calle Alcalá en lo que han denominado como una "reclama nocturna por la vivienda" y pancartas en las que se lee: "La juventud trabajadora contra el negocio de la vivienda".
Así, una parte de las miles de personas acampadas en la Puerta del Sol ha reivindicado la "lucha de clases", "la vivienda para los obreros", y ha cargado contra "los rentistas" y el "Gobierno progresista", al que tacha de "hipócrita y rentista".