PNV cree que, tras el pleno de este viernes en el Congreso en el que se tumbaron los dos decretos de Vivienda, "todo suena a adelanto electoral, a ponerse en la trinchera, y apedrear a quien no piensa como tú, acusándole de zurdo o de capitalista o rentista, cuando la solución está en el centro". Además, PSE-EE defiende queel presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga una reflexión, mientras que el PP pide comicios ya ante un Ejecutivo "agónico", y Sumar llama a llevar programas de vivienda.

Jeltzales y EH Bildu han coincidido en valorar como una "oportunidad perdida" el rechazo en la Cámara baja de los dos decretos en materia de vivienda presentados por el Gobierno, mientras que el PP pide "no buscar culpables fuera" ante el señalamiento al grupo popular por su voto en contra, y recuerda que durante el período de Pedro Sánchez como presidente "ha habido 272.000 desahucios". Por su parte, el PSE-EE señala a "los partidos de derechas que optan por defender los intereses de las grandes constructoras o de fondos buitre", y Sumar cree que es momento de "señalar a los culpables: PP, Vox, Junts y PNV".