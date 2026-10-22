El precio del petróleo se dispara con la guerra de Irán en el horizonte y los ataques de Yemen a Arabia Saudí

Esperanza Calvo 22 OCT 2026 - 21:55h.

El precio del petróleo y la crisis en Francia impactan en las bolsas y aumentan el temor a una crisis económica.

Los bloqueos de los transportistas italianos dejan los supermercados, gasolineras y aeropuertos desabastecidos tras varios días de protestas

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En Francia hay mucha preocupación por la marcha de la economía. La prima de riesgo ha marcado hoy su máximo desde 2011. La presión en el mercado sobre la deuda gala se ha intensificado en las últimas semanas en paralelo a la subida de los precios del petróleo, lo que llevó al Banco Central Europeo (BCE) a endurecer su política monetaria en septiembre, alimentando la preocupación de los inversores por la sostenibilidad de las finanzas públicas de Francia en medio de un clima de tensión tras los disturbios registrados durante el fin de semana, que pueden dificultar el progreso en las medidas de consolidación fiscal, y a la expectativa de la inminente decisión de la agencia Moody's sobre la solvencia de la deuda francesa. La situación también se ha tensado en Italia, con los transportistas y en España, con una crispada precampaña electoral.

Y el precio de los carburantes, en toda Europa, no hace más que aumentar. Las cosas, pues, no parece que vayan a mejorar a corto plazo. Las bolsas cierran hoy a la baja y el precio del petróleo sigue disparado ante la posibilidad de que Estados Unidos e Israel retomen los bombardeos contra Irán ahora que Trump y Netanyahu se juegan su futuro en las urnas. El barril cotiza hoy a 113 dólares, prácticamente el mismo nivel que alcanzó durante las primeras semanas del conflicto. Y podría subir aún más. Hoy mismo Donald Trump ha insinuado que retomará la guerra tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

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Donald Trump culpa a Irán de la escalada del precio del petróleo

El presidente de Estados Unidos ha acusado este jueves a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre. El combustible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses desde el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero. Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Trump se ha visto incluso obligado a recurrir al diésel ruso para aliviar la subida de precios.

En redes sociales, el mandatario ha acusado a Irán de estar haciendo todo lo posible "para encarcer el precio del petróleo antes de las 'midterms' hasta el punto de que "se están inventando ataques falsos, minas y todo lo demás". El inquilino de la Casa Blanca ha llegado a asegurar incluso que, gracias a la intervención estadounidense, "ahora mismo está saliendo de Ormuz más crudo que incluso antes del conflicto".

Los ataques de los hutíes de Yemen a Arabia Saudí tampoco ayudan

Según datos de Kpler, recogidos por Bloomberg, los flujos de crudo y condensado procedentes del golfo Pérsico alcanzaron un máximo de 24,6 millones de barriles diarios en la semana que finalizó el 18 de octubre. Sin embargo, los envíos son volátiles y las cifras del promedio de octubre hasta la fecha se mantienen por debajo de los niveles previos a la guerra. Las cargas suelen realizarse en convoyes, con buques que transitan por el estrecho de Ormuz, transfiriendo la carga a buques cisterna que esperan fuera del estrecho antes de regresar para recargar.

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A esta incertidumbre se suman los contínuos ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudi. De hecho, Washington acaba de ordenar a todo su personal diplomático no esencial que abandone ese país.