Ir al supermercado con el 'modo ahorro' activado: la estrategia para gastarte la mitad en la compra

¿Y ahora? Hasta agosto de este año (último dato disponible), la tasa de variación anual del IPC del mes se situó en el 2,3% , cinco décimas por debajo de la registrada en julio, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente descendió una décima , hasta el 2,7%. Los valores descritos por el INE son ligeramente descendentes; sin embargo, no ocultan la realidad: nuestro dinero vale menos de la mitad respecto a hace unos años, algo aún más patente en la cesta de la compra , seguramente por que es de los pocos consumos a los que no podemos renunciar , aunque sí moldear a nuestra conveniencia.

También se ahorra controlando los precios de los distintos supermercados, algo que hace 50 años hacían muchas mujeres españolas, cuando la compra y la cocina recaían mayoritariamente en ellas al no estar incorporadas al mercado laboral, una situación radicalmente distinta a la de 2024. Aun con el auxilio de la compra on line, ¿quién puede gastar mucho tiempo comparando precios y calidades?

Tener verduras, legumbres o pescado en conserva (por ejemplo, sardinas o caballa, además del omnipresente atún) facilita la elaboración de las comidas para esos días en los que no tenemos tiempo. Además, este tipo de alimentos no suele sufrir tanto las fluctuaciones del mercado .

Como explican los nutricionista, un buen congelado no deja de ser un producto fresco , aunque no haya sido cosechado, pescado o sacrificado hace un par de días. Hay congelados de excelente calidad y a buen precio. En el caso del pescado, estos métodos de conservación son muy útiles cuando no se dispone de mucho tiempo para ir a la compra.

También podemos optar por comprarlo fresco y congelarlo o hacerlo una vez cocinado. Si el proceso de congelación y descongelación es el adecuado, los nutrientes no sufren y el bolsillo no se resiente, especialmente si hemos comprado el producto aprovechando una oferta .

Cuando el objetivo es ahorrar no es conveniente ir al supermercado sin una idea de lo que necesitamos. Una compra sin una lista detrás puede hacer crecer el gasto en torno a un 30% . A todos nos ha pasado: ir a comprar un solo producto y salir con varias cosas que no necesitábamos y un ticket sobredimensionado.

La organizadora profesional Alicia Iglesias es la creadora de este método de ahorro. Como explica en su web (Orden y Limpieza en casa), se trata de anotar todos los alimentos que estén en casa. Cualquier comida, de cualquier tipo. En la despensa, alacena o armario de la cocina, habrá seguramente especias, azúcar, algún bote de algo, algún resto de alguna compra histórica... Es el momento de revisar la caducidad: lo que esté pasado, se tira. El resto se mantiene. En la nevera y el congelador también hay que hacer un inventario riguroso. Con esto, ya sabemos qué tenemos que comprar y qué no, y, sobre todo, qué se puede aprovechar en el menú semanal. El objetivo es no desperdiciar comida (si descubres algo que no te gusta, regálalo) y no incrementar el gasto de compra con productos duplicados. El segundo objetivo es tener la despensa justa, sin errores de cálculo.