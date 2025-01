En la recta final de las Navidades y la espera de los ansiados regalos de los Reyes Magos , se acerca el momento de recopilar todo lo recibido en estas fechas. Y es que, no siempre es fácil acertar en la elección de los detalles para nuestros seres queridos y, muchas veces, lo que encontramos dentro del paquete no hace tanta ilusión como esperábamos. Milanuncios, la app con más experiencia del mercado de segunda mano, ha analizado junto a Appinio los hábitos de compra en estas fechas, el perfil del consumidor , sus expectativas y cómo cada vez más consumidores utilizan plataformas de segunda mano también para revender sus regalos.

La encuesta -realizada a 1.000 españoles- ha analizado qué harán los ciudadanos con la cantidad de regalos que reciben en estas fechas y que no aciertan y arroja cifras como que el 57% de la población alguna vez ha devuelto regalos de Navidad . En cuanto a los regalos que más se devuelven, la ropa (69%) y los complementos (31%) son las categorías que más destacan . Asimismo, respecto a qué hacer con estos regalos que no les gustan, el 13% de los usuarios admite que suele venderlos aunque la mayoría (70%) los cambia en tienda.

4 de cada 10 españoles afirman haber revendido alguno de sus regalos, siendo una tendencia especialmente popular entre los consumidores de 25 y 34 años (48%) y los jóvenes de 18 y 24 años (46%). Entre las personas que afirman haber revendido algún regalo, el 47% admite que se ha deshecho de más de dos regalos en los últimos años. Entre los motivos, el 43% señala que no les servía o no les iba bien, muy seguido de un 42%, que lo hizo porque no les gustó, no lo necesitaban o no lo iban a utilizar.