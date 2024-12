La Navidad es un momento muy útil para transmitir valores a nuestro hijos

Los expertos recomiendan observar las necesidades y la edad de cada niño para escoger bien los regalos

La regla de los cuatro regalos puede ser una idea para padres que huyen del consumismo de la Navidad

Ser proporcional y responsable en los regalos es uno de los objetivos de muchas familias en Navidad. Que se cumpla o no depende de muchos factores, porque hay que contar con la familia y con la presión social que existe durante estas fechas. Cientos de anuncios en televisión y en las redes sociales no lo ponen fácil, la verdad. ¿Cómo podemos hacer que los regalos que compramos no sean desproporcionados? Hablamos con varias expertas en el tema para poner un poco de luz y guía en las próximas semanas.

El primer consejo nos lo da Alejandra Melús, colaboradora del Club de Malasmadres y experta en atención temprana. Capitaneado por Laura Baena, se trata de una comunidad emocional de mujeres y madres que se creó en 2014 para luchar para romper con el mito de la madre perfecta y alcanzar una conciliación real, fruto de ello nació también la Asociación Yo No Renuncio. Hoy en día cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram. Desde esta plataforma precisamente se ha trabajado especialmente con el sentimiento de culpa que sienten muchas madres y padres y, en ese sentido, apuntan.

“Las madres y padres lo hacemos lo mejor que podemos. La culpa no debe ser un elemento con el que carguemos, simplemente que nos sintamos un poco responsables con qué valores estamos transmitiendo con la Navidad, no solo consiste en un momento específico del año sino en ir sembrando todos los días del año. Cómo gestionar los regalos es una parte más de cómo gestionar nuestras familias, qué queremos encontrar, si niños hiperregalados o niños que valoren las cosas y que sean conscientes. Se trata de hacer una carta donde pongamos en valor un par de gafas o unos calcetines, porque muchas veces lo damos por hecho, pero que si les enseñamos a valorar las cosas, pueden ir cambiando el chip”.

Por otro lado, también expresan algo no menos importante y es que a veces detrás de un niño hiperregalado se encuentra un adulto con carencias en su infancia o que quiere suplir algunas cosas que no le pueden dar a sus hijos como tiempo o atención. Por eso animan a revisarnos en ese sentido.

“Me parece interesante recomendar a papás y mamás que huyan de los catálogos comerciales, que minimicen la exposición a publicidad en pantallas y que prioricen regalar momentos, experiencias... Las cosas materiales también pueden hacerles llegar amor, pero no les hacen falta tantas como pensamos para estar felices, y por supuesto que no cubren el vacío de lo que necesitan de verdad: que estemos presentes y de buen humor”, expresa Marta Prada, de la escuela PequeFelicidad, una comunidad online de consciencia, amor y humor para familias imperfectas. Marta lleva 10 años trabajando con escuelas y familias y ha publicado algunos libros éxitos en ventas como ‘Educar en la felicidad’, ‘Educar sin pantallas’ o ‘Cuentos Montessori para crecer felices’.

Y añaden: “Así que a los papás y a las mamás les diría que aunque es muy atractivo llenar el salón de paquetes y ver una reacción de sorpresa increíble de nuestros hijos, de verdad no lo necesitan para crecer sanos y felices. Sus necesidades son mucho más básicas”.

Cuando como padres tenemos claro lo que queremos regalar o no en Navidad puede ocurrir que tengamos problemas a la hora de gestionar esas compras en la familia de origen o política. ¿Qué podemos hacer entonces? En ese sentido, las expertas lo tienen claro, es difícil poder decirle a alguien qué debe o no regalar, quizá lo más sensato sea tener claro que no vamos a poder controlar todo, pero sí lo que ocurre en nuestro hogar. Por eso es útil centrarnos en eso. Si podemos sugerir es mejor pedir experiencias para disfrutar en familia.

La regla de los 4 regalos

Desde hace algunos años, se ha vuelto muy popular la regla de los cuatro regalos. Algo así como una propuesta que anima a las familias a ser más responsables y coherentes con lo que compran en Navidad. Esta regla que viene de otros países propone cuatro regalos: uno que desee, uno que necesite, uno para llevar y otro para aprender. De esta forma, como dicen desde el Club de Malasmadres, que ha sido uno de los precursores en España de esta idea, se consigue que los pequeños valoren mucho más lo que reciben.

También se puede completar con una carta a Papá Noel o los Reyes Magos donde se explique cómo ha sido su año, qué ha hecho, es decir, que sea más un proceso fuera del círculo consumista de pido un regalo y no sé quién me lo trae. “Sería genial que los niños aprendieran a donar durante todo el año, y que también aprendan que cuando entra una cosa en casa debería salir otra, pero en buen estado y que también se envuelva para otros niños. Sembramos valores y algo diario”, explica Alejandra Melús del Club de Malasmadres.

No hay que olvidar que un niño hiperregalado es un niño que siempre quiere más y es un niño insatisfecho, no sólo con los regalos sino con los planes en general. “Muchas familias sugieren un regalo por cada Rey Mago o por familias. De inicio valoramos que solo podemos tener uno. Lo material no es lo que realmente llena a nuestros niños”, añade Alejandra.

Regalos por edades: las recomendaciones

Si vamos a comprar y regalar también es recomendable adaptar esos regalos a las edades, y en eso Marta Prada se ha especializado en los últimos años, ya que comparte habitualmente por estas fechas recomendaciones por edades en Instagram. “Lo recomendable es que cada papá o mamá piense en la edad, habilidad y gustos de su hijo o hija... Nada hace más ilusión que un regalo en el que realmente han pensado en ti, de verdad”, explica a la web de Informativos Telecinco.

Uno de los más populares y que más emoción conlleva es el de regalar experiencias, como ir al teatro, un bono de familia para la piscina, una excursión a la nieve... “El tipo de experiencias las podemos adaptar a la edad del niño: hablando de adolescentes podríamos regalarle unas entradas para ir juntos a algún concierto”.

También es interesante observar sus gustos: podemos escoger cuentos y libros de temas que les identifiquen o que les puedan gustar. Y en cuanto a juego: para niños pequeños los elementos desestructurados para hacer construcciones es algo que pueden usar mucho. También cualquier elemento para salir al aire libre o hacer deporte en familia: pelotas, patines, bicicletas… “Para niños a partir de 2 años también puede ser muy interesante regalar materiales creativos para que se expresen artísticamente: estos materiales los podemos adaptar según la edad. Pintura de dedos para los más pequeños, plastilina, arena mágica... Para niños y niñas más mayores podemos escoger rotuladores, acuarelas, pinturas neón, tizas…”.

Mientras que a partir de los 5 años, ella sugiere regalar materiales relacionados con la ciencia como kits para fabricar jabones, bombas de baño, slime... Y para niños y niñas a partir de 6 años podemos pensar en accesorios para cocinar. Si son adolescentes podemos pensar en un kit para customizar su ropa, algún instrumento de música, algún accesorio para practicar deporte, ropa, zapatos, complementos para el pelo… “Y, por supuesto, algo que recomiendo para cualquier edad a partir de los dos añitos son los juegos de mesa que pueden darnos muchos momentos de calidad en familia”.

Y, sin duda, lo que esta experta en educación infantil resalta y que cree que no necesitan son móviles, tablets, videoconsolas, etc. “Nuestros hijos necesitan que estemos presentes, necesitan que tengamos buen humor, necesitan tener aire libre, necesitan que tengamos paciencia y empatía, que les escuchemos, necesitan salir a la naturaleza y recibir la luz del sol, que validemos sus emociones, sentirse integrados en la familia como un equipo y contribuir en tareas cotidianas, necesitan afecto y abrazos, necesitan rutinas y orden, necesitan reír a diario con nostros, necesitan un ambiente tranquilo y respetuoso”.

