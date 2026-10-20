¿Qué es el 'Live shopping'?: así es el nuevo modelo de negocio en auge entre los pequeños comerciantes

A través de las redes sociales los clientes compran los productos desde el vídeo en directo

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Una nueva forma de comprar transforma por completo la manera de vender de muchos negocios en España. Las redes sociales ya no son únicamente un espacio para compartir contenido o anunciar productos ya que el conocido como 'live shopping' permite a los comerciantes vender sus productos de manera virtual al mismo tiempo que conectan con su audiencia a través de vídeos en directo.

El funcionamiento es sencillo, un establecimiento enseña sus productos en las redes sociales y en función del desparpajo que tengan los vendedores las ventas se pueden ver exponencialmente incrementadas. "Es muy directo, la gente está viendo el vídeo y, si le interesa, ya puede comprar directamente", explica Antonio Peregrina, dueño de un negocio familiar con más de 40 años de recorrido.

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Del comercio local al 'live shopping'

"Tu haces el vídeo, pones el artículo y la gente compra", así explica el funcionamiento de TikTok Shop Antonio Peregrina, dueño de la Librería Papelería Lanigó. Un negocio familiar que lleva 43 años en funcionamiento y cuyas ventas online ya suponen "el 60% de la facturación de la tienda".

Antonio Peregrina subraya que desde que incorporó a su negocio tradicional el 'live shopping' le "han subido muchísimo las ventas": "Desde que empecé en enero llevo casi 17.000 pedidos".

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Sin embargo, en las redes sociales no solo se pueden encontrar personas vendiendo productos de papelería o electrónica, algunos vídeos en directo anuncian coches o incluso comida. Susana Sánchez de 'Muy Cookies by Susana' logró que su negocio de galletas remontase tras varios años en los que, tal y como explica la dueña: "No lo conseguíamos".

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Esta nueva manera de vender no es solo una oportunidad para incrementar los beneficios, para Susana Sánchez ha sido la salvación de su negocio. "Un día se me ocurrió enviar unas cuantas muestras a unos cuantos creadores de contenido y ahí estamos ahora, 'petándolo" explica la dueña de 'Muy Cookies by Susana' sobre cómo las redes sociales lograron salvar su negocio.