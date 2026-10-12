La OCU y el Instituto Biomecánico de Valencia muestran la diferencia en la misma talla entre diferentes marcas

La OCU revela diferencias de hasta 13 centímetros en las medidas de prendas de ropa de la misma talla: "Una L no siempre es una L"

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Muchas personas se obsesionan con tener una talla determinada sin saber que, dependiendo de la marca de ropa y del estilo de la prenda, una y otra suelen cambiar bastante. Pasa sobre todo en los pantalones, que dependiendo de la tienda a la que nos vayamos, nos queda mejor un determinado número, pero eso no implica que se nos clasifique según la que escojamos.

El equipo de Informativos Telecinco ha hecho la prueba comprando dos pantalones de diferentes tiendas, pero ambos de la misma talla, y confirmamos que hay hasta cinco centímetros de diferencia entre uno y otro. Ya es todo un reto acertar con la talla en una tienda física, aunque la ventaja es que siempre puedes recurrir a los probadores en caso de duda.

Sin embargo, la historia cambia cuando se trata de comprar ropa online, porque la talla, también depende del estilo de prenda que elijas. Muchos compradores utilizan la estrategia de comprar dos tallas, probársela en sus casas y ver cuál les puede quedar mejor para devolver la que no quieran.

El estudio de la OCU y el IBV sobre las diferencias entre las tallas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y el Instituto Biomecánico de Valencia (IBV), han estudiado hasta 13 marcas de ropa diferentes hasta darse cuenta de que "puede haber diferencias de hasta 10 centímetros", que como bien dice Juan Carlos González, director de Innovación del área de Indumentaria en IBV, "es una barbaridad".

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Aunque la Unión Europea quiso zanjar este tema estableciendo una norma de etiquetado que afecta a todas las marcas, no es obligatorio "etiquetar con las medidas reales de la prenda" y que además, la confusión que puede generar tiene como consecuencia que las personas se crean que han perdido kilos o los han ganado en cuestión de días.