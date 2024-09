Existen varios tipos de despido y la mayoría de ellos dan derecho a una indemnización . Conviene saber esto antes de tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones, un momento que no es nada sencillo para nadie, pero al que conviene llegar bien informado, para evitar que por los nervios del momento se hagan las cosas mal o de manera que no salgamos todo lo beneficiados que deberíamos .

El único caso que da lugar a un despido sin indemnización debe justificarse por parte de la empresa y es el despido disciplinario , donde se presupone que el trabajador ha cometido una falta grave de manera voluntaria, como ausencias no justificadas, lenguaje ofensivo o comportamientos agresivos, comportamientos discriminatorios, acoso sexual…

En caso contrario, el empleado tiene derecho a una indemnización, que no es lo mismo que el finiquito, que se recibe siempre. El finiquito es un dinero que se percibe por ciertos conceptos generados y todavía no cobrados, como los días de vacaciones que no se han disfrutado o el salario correspondiente al último mes trabajado, entre otras cosas. Este debe pagarse siempre, independientemente de la causa por la que se termina el contrato, incluso si es una renuncia voluntaria del trabajador.