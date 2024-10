Gran Hermano, en directo: última hora de la segunda expulsión definitiva

23:18 H Edi, se queda en la casa

Edi se convierte en salvado y ya forma parte del casting final de GH. "Tengo muchas ganas de seguir viviendo esta aventura, no me quiero ir y estoy muy agradecido de que la gente me haya votado", asegura Edi antes de abandonar la sala y entrar de nuevo en la casa. En su entrada, Violeta es la primera en felicitarle lanzándose a sus brazos.