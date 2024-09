Las empresas deben adaptarse a las nuevas condiciones de la generación Z y su frase: "no me renta"

El cambio en las preferencias en las prioridades de los más jóvenes respecto al mundo laboral está provocando que los empresarios tengan que adaptarse a estas nuevas condiciones para encontrar nuevo talento. Asimismo, en datos, el 87% de la generación Z se muestran más dispuestos a rechazar trabajos o empleadores que no se alineen con sus valores. Informa Blanca Agost y Oier López.

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Euskadi, Íñigo Juez , manifiesta que "los jóvenes les están diciendo a los empresarios que no les renta porque ha cambiado el paradigma laboral, si antes lo que más se valoraba era el salario, ahora se valora el horario, el clima laboral y la movilidad ".

'No me renta' es una expresión de la generación Z, los nativos digitales nacidos entre finales de los 90 y finales de los 2000 que comienzan a instaurarse en el mercado laboral y que están cambiando la relación que se tiene con el trabajo. Sí que quieren trabajar, pero de una manera que les permita conciliar su profesión con otros aspectos de la vida ya que su empleo no les define como persona.